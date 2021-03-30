'Внештатный агент': как НАБУ крышует коррупцию в оборонке

Евгению Шевченко и бывшему нардепу Семену Семенченко инкриминируют создание незаконного вооруженного формирования на территории Украины. Но есть еще один эпизод, по которому "внештатному агенту НАБУ" Шевченко выдвигают подозрение: контрабанда и продажа втридорога российских военных комплектующих с бешеными накрутками. Поскольку Шевченко уже не впервые фигурирует в таких сделках и до сих пор избегал любой ответственности, можно говорить о существовании устойчивой схемы, с помощью которой годами скачиваются деньги из украинского бюджета на оборону.

24 марта 2021 года Служба безопасности Украины сообщила, что прекратила деятельность незаконной частной военной компании, которую организовали бывший нардеп от Самопомощи" Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко. По версии следствия, Семенченко и Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения с РФ, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Эта история могла бы быть настоящей информационной бомбой, если бы не одно "но": дело в том, что "разоблачитель НАБУ" Шевченко уже обвинялся в контрабанде и наживе на оборонном бюджете страны благодаря "крыше" в НАБУ, но ни ему, ни руководству НАБУ за это ничего не было. Более того, как выяснило СБУ, это не остановило "спецагента НАБУ" и не уменьшило его аппетитов.

Кто такой Евгений Шевченко

Шевченко известен как якобы залегендированный агент-провокатор при передаче взяток. Директор НАБУ Артем Сытник в интервью, что вышло после первого скандала с "Укроборонпромом", заявлял, что Шевченко выступал в такой роли только трижды. Сам же Шевченко в интервью Bihus.info в декабре 2019 года говорил, что выступал в этой роли примерно 20 раз. Очень показательно, что человек, который считается "залегендированным провокатором НАБУ" раздавал все это время направо и налево интервью по своему сотрудничеству с ведомством Сытника.

"Определенные лица в НАБУ знали о моей деятельности, тем более, они получали от меня информацию о тех или иных коррупционных преступлениях. Но опасности для меня нет никакой, потому что я реально не принимал никакого участия в этих коррупционных контрактах".

И хотя сам Шевченко сетовал, что НАБУ не имеет права ему предоставлять оружие (но обеспечивало спецтехникой), "внештатный агент" Шевченко в эфире программы "Вот оно как" Алисы Юрченко и Дениса Бигуса рассказал, что вместе с партнерами поставлял запчасти на заводы государственного концерна "Укроборонпром".

"Я имел некоторое отношение к поставке запчастей и комплектующих на заводы концерна" Укроборонпром ", преимущественно – бронетанковые заводы", – сказал в интервью Шевченко.

При этом среди учредителей компаний, через которые осуществлялись поставки, Шевченко не фигурировал. Зато, как стало известно из переписки, обнародованной Bihus.info в матерале о коррупция в "Укроборонпроме", "решал вопросы" в НАБУ.

"ПГК" и клистроны: в чем СБУ обвиняет Шевченко

Печерский районный суд города Киева на заседании в пятницу, 26 марта, избрал меру пресечения "внештатному агенту" Национального антикоррупционного бюро Украины Евгению Шевченко. На сегодня Евгению Шевченко, а также Андрею Рогозе (фигуранту ряда уголовных производств и журналистских расследований о коррупционных схем, связанных с ГК "Укроборонпром"), также сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, совершенное повторно или группой). Наказание по такой статье – ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также СБУ обнародовала аудиозапись разговоров подозреваемых по схеме незаконной поставки военных товаров из РФ. Кроме того, обнародованы переписки подозреваемых в Telegram. Сейчас Шевченко находится под стражей.

"По версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", – говорится в релизе спецслужбы.

То есть Шевченко с Рогозой закупали эту группу товаров (клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300) по цене в 30 тыс. долларов, а продавали оборонным предприятиям – за 200 тыс. долларов.

Это интересно коррелируется с тем, что Шевченко в свое время был фигурантом дела о взятках в "Укроборонпроме". И тогда в материалах дела доказательства того, что НАБУ, "обличителем" которого является Шевченко, способствовала контрабандистам. Не за бесплатно, конечно. После второго скандала с Шевченко и "Укроборонпромом" игнорировать, отрицать или скрывать "схематоз" на оборонке уже просто невозможно. И именно поэтому стоит вспомнить о роли НАБУ в этом "схематозе".

Дело Гладковского: как "Женя" заносил взятки руководству НАБУ

В свое время расследования журналистов Bihus.info вызвало скандал, который привел к огромным репутационным потерям самого президента: его кум, первый заместитель Секретаря СНБО Гладковский, был куратором "Укроборонпрома". А его сын вместе с другими подозреваемыми во время войны "нагревались" на "Укроборонпроме" с наглостью, которую трудно было представить. И одним из ключевых фигурантов того скандала был "обличитель НАБУ" Евгений Шевченко. Его обвиняли в том, что он выступал посредником при передаче взятки.

Взятку передавали за выдачу справки от НАБУ, о том, фирма "Оптимумспецдеталь" с орбиты младшего Гладковского имела право поставлять запчасти для предприятий оборонного сектора. НАБУ в 2017 году вычеркнуло фирму "Оптимумспецдеталь" из списка фиктивных, хотя к тому времени уже "засветилась" в скандалах по поставкам контрабанды из России по в разы завышенным ценам предприятиям "Укрборонпрома". Это вернуло ей контракты с оборонными заводами и дало возможность и в дальнейшем поставлять запчасти, которые были завезены контрабандой из России.

Факты из переписки подозреваемых, обнародованные в журналистском расследовании Bihus.info. Декабрь 16-ого года: Жуков требует от Рогозы срочно решить вопрос на уровне заместителя директора НАБУ Гизо Углава. "Я сейчас всех разорву, б... Завтра чтоб Углава написал письмо, что ошибочно внесли "Оптимумспецдеталь" в список" – то есть в перечень фиктивных фирм, которые имели подозрительные контакты с Харьковским танковым заводом. "Оптимумспецдеталь" продавали туда танковые прицелы (с переплатой в три раза). Этот список в 2016 году НАБУ передало "Укроборонпрому".

На следующий день Рогоза получает письмо за подписью Гизо Углава. В новом списке "Оптимумспецдеталь" уже нет. Подпись Углавы стоила оборонному бюджету еще 13 млн грн. НАБУ даже выдало персональную справку им за подписью руководителя подразделения детективов О.Борисенко (так как Углава был в командировке). Когда об этом спросили Сытника, он заявил, что НАБУ частным фирмам такие справки не выдает.

Контакты в НАБУ преступникам обеспечивал старый друг Рогозы "спецагент НАБУ" Евгений Шевченко.

НАБУшник Дмитрий Литвиненко уточняет у Рогозы, или только эту его фирму удалить из списка:

Рогоза жалуется Жукову, что "Женя" требует внести обещанную взятку НАБУ:

Шевченко потом отвечал, что никакие деньги не просил. Но то что Шевченко зарабатывал совместно с группой Гладковского-Жукова-Рогозы, он это подтверждал в интервью журналистам "Наші гроші".

Проходная Житомирского бронетанкового завода, камеры наблюдения.

Завод жаловался безопасности "Укроборонпрома" об этом визите:

В 2019 году после скандала Сытник на пресс-конференции заявил, что Шевченко не работает у них, имел только 3 эпизода сотрудничества с НАБУ. На тот момент в НАБУ уже 2 года лежали материалы переписки контрабандистов, где фигурировал Шевченко – прокуратура в свое время заинтересовалось фактами исключения "Оптимумспецдеталь" из перечня фиктивных фирм. За эти два года подозрительной слепоте и бездеятельности НАБУ только из Харьковского танкового завода преступники скачали еще 14 млн грн. Продали запчастей для бронетехники, ПВО, самолетов на 100 млн грн.

Вот, например, Рогоза снова получает пропуск к тому же Житомирскому бронетанковому заводу уже в сентябре 2018 года, когда материалы по этой схеме лежали в НАБУ:

Какие были последствия этого скандала для НАБУ? Никаких. Гизо Углаве в НАБУ сделали только замечание, а детективам объявили выговор за "помощь" скандальной "Оптимумспецдеталь". Соответствующие приказы директор НАБУ Артем Сытник подписал 17 мая 2019 года.

"Я внимательно изучил материалы служебного расследования и рекомендации комиссии. Поскольку руководитель Главного подразделения детективов и детектив скрывали материалов переписки, неподобающе выполняли должностные обязанности и ненадлежащим образом организовывали работу с лицами, которые сотрудничают со следствием, по совокупности выявленных нарушений они получили выговоры. Первый заместитель, в действиях которого вижу только ненадлежащую организацию работы Главного подразделения детективов, получил замечание", – отметил Артем Сытник.

Как это работает

Помните, как после скандала с выдачей нужной справки Углавой (и заноса "Женей" денег в НАБУ) Артем Сытник заявил, что "НАБУ частным фирмам такие справки не выдает"? Однако в интервью ВВС News Украина на вопрос, не возникает ли у него, как руководителя НАБУ, сомнений такая частота обращений Укроборонпрома в НАБУ по фиктивности фирм и выдача такого письма Углавой, Сытник говорит: "У меня сомнений в части законности подписания этих писем нет. Во-первых, в письмах не делаются конкретные выводы. И таких писем много и не только с Укроборонпрома. Мы так же проверяем людей, которые заходят на закупки в антикоррупционное бюро и стараемся предусмотреть определенные риски. Мы выложили эти письма, чтобы не было различной трактовки, а был первоисточник, который показывает, что они означают. Сначала их журналисты называли справками от НАБУ, что якобы кто-то фиктивный ли не фиктивный. Это не справки и не вывод о фиктивности данного предприятия. Есть обращение руководства Укроборонпрома по поводу почти 5000 предприятий с вопросом, есть ли какая-то информация на эти фирмы. В письме написано, что определенные фирмы проходят у нас в делах. Пишем, да, у нас отрабатываются эти фирмы. Мы же не говорим, что они однозначно фиктивные фирмы, такого в письмах нет, также не пишем, что они нефиктивные".

То есть такие "неофициальные" письма НАБУ, за которые контрабандисты через "спецагента" Шевченко платили не фиктивные, а вполне реальные деньги чиновникам НАБУ, были важным элементом схем: на их основании "Укроборонпром" или работал с определенными фирмами, или отказывал им. "Женя" из переписки решал эти вопросы исключения фирм с "неофициальных писем" НАБУ, и контрабандисты продолжали продавать российские товары военного назначения с накрутками в несколько сотен процентов. Достаточно напомнить, что Шевченко называл себя долларовым миллионером, а его партнеры Рогоза и Жуков покупали элитные квартиры и собирали автопарки дорогих авто.

А что "антикоррупционеры", спросите вы? Реакции на задержание Евгения Шевченко – ноль.

Бог с ним, с НАБУ – им просто нечего сказать. Были ли какие-то громкие заявления "Центра противодействия коррупции" Шабунина, StateWatch Каневского и Леменова, нардепов из антикоррупционного комитета в конце? "Женя", который передает деньги и решает в НАБУ, кому из контрабандистов можно доить "Укроборонпром", почему-то их никак не интересует. Как нет у них вопросов и к самому НАБУ – ни по эпизоду со скандалом 2019 года, ни с задержанием Шевченко в 2021-м. Все эти годы странной слепоты (а схема фигурирует в материалах следствия минимум с 2016-го) по оборонному бюжету вымываются огромные средства. Когда в схеме тот, кто должен контролировать.