Оккупанты нашли "новый" источник воды для Крыма и назвали сроки ее подачи

Жителей оккупированного Россией крымского Симферополя заверили, якобы уже с 18 апреля 2021 года в систему водоснабжения города начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора.

Об этом, в частности, заявил подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов. Его слова прозвучали в эфире одного из местных провластных телеканалов, передает издание "Крым.Реалии".

"Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Протяженность составляет 21 километр, диаметр – 500 мм, в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора. Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года", – анонсировал чиновник.

Храмов отметил, что на указанном водозаборе в Белогорском районе "Крымгеология" занимается бурением пяти скважин – дополнительно к трем, которые уже существуют там.

Он также добавил, мол, так называемые власти Крыма рассчитывают построить резервуары чистой воды и "с помощью насосной станции доставить ее в Симферополь".

Напомним, что накануне бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.

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