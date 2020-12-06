Оккупанты нашли "новый" источник воды для Крыма и назвали сроки ее подачи
Жителей оккупированного Россией крымского Симферополя заверили, якобы уже с 18 апреля 2021 года в систему водоснабжения города начнет поступать вода из Бештерек-Зуйского водозабора.
Об этом, в частности, заявил подконтрольный Кремлю министр строительства и архитектуры полуострова Михаил Храмов. Его слова прозвучали в эфире одного из местных провластных телеканалов, передает издание "Крым.Реалии".
"Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Протяженность составляет 21 километр, диаметр – 500 мм, в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора. Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года", – анонсировал чиновник.
Храмов отметил, что на указанном водозаборе в Белогорском районе "Крымгеология" занимается бурением пяти скважин – дополнительно к трем, которые уже существуют там.
Он также добавил, мол, так называемые власти Крыма рассчитывают построить резервуары чистой воды и "с помощью насосной станции доставить ее в Симферополь".
Напомним, что накануне бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации с водой на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
одно из главных водохранилищ оккупированного Крыма – Аянское – практически пересохло.
И. о. заместителя директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк заявил, что из-за угрозы теплой зимы и полного опустошения водных стоков проблема с питьевой водой вскоре охватит весь Крым и вряд ли осенние дожди смогут ее решить.
По словам представителя президента в Крыму Антона Кориневича, в оккупированном Крыму проблема с водой произошла из-за неправильных действий России, которая перекидывала ресурсы для нужд военных.
Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.