Власти Ирана пообещали до суда все выплаты семьям жертв крушения самолета МАУ
Власти Ирана пообещали, что жертвы погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране получат весь объем компенсаций еще до решения суда. Сейчас над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе в стране идет процесс.
О выплатах на пресс-конференции в Тегеране 15 июня заявил представитель Верховного суда страны Голям Хосейн Исмаили, передает Tasnim News Agency. Речь идет о сумме в 150 тысяч долларов каждой семье.
Он заверил, что будет выплачены 100% компенсаций. Чиновник назвал такое решение "позитивным шагом".
Также Исмаили отметил, что во время расследования были "обстоятельно рассмотрены все нюансы дела".
Отметим, что Украина не согласилась на указанную выше сумму компенсации. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в начале июня отметил, что родственникам погибших нужна прежде всего справедливость, а не только деньги.
По его словам, прежде всего следовало бы установить все обстоятельства трагедии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января 2020 года над Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины.
По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны.
В феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.
Евгений Енин заявил, что иранская сторона с первых дней крушения самолета МАУ не отвечает как следует на запросы Киева.