Власти Харькова заявили, что дом престарелых работал нелегально: названа возможная причина пожара

Харьковские власти заявили, что дом престарелых, где в пожаре погибли 15 человек, работал нелегально и с нарушениями. В то же время в прокуратуре озвучили вероятную причину возгорания.

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 УК, сообщается на сайте Офиса генпрокурора. По данным ведомства, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

В свою очередь начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чижа на брифинге отметил, что владельца здания доставили в отделение полиции и проводят с ним следственные действия. Решается вопрос о его задержании.

Исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов уточнил, что в здании не соблюдалась ни одна норма.

"В здании размещался и так называемый дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Так называемый наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям. Там тоже есть люди. Я говорю "так называемый дом престарелых", потому что я не могу сказать, что это дом престарелых – здесь не соблюдается ни одна норма. Решетки на окнах. Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара. Я посмотрел свидетельство на право собственности этого объекта. Он нелегален и незаконен, это однозначно", – пояснил он.

Терехов добавил, что власти выясняют точное количество людей, которые находились в здании. Также он анонсировал проверки подобных учреждений в городе и области.

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