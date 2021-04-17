Прочел заявление-обращение Генштаба к местнім органам власти и гражданам зс призівом не создавать отряды добровольцев.

Как по мне – это ошибочное и неправильное заявление.

Да, сейчас сил ВСУ, Нацгвардии, СБУ достаточно для защиты Украины от той группировки войск, которая стоит на границе. А что будет через месяц? А осенью?

Далее текст на языке оригинала.

Росія вже наростила угрупування з 80 до 100 тисяч і продовжує це робити.

Добре, Рада прийняла закон про резервістів, який ще, до речі, не підписаний, але добре... Наберемо резервістів.

А хто проводить зараз в державі роботу по Цивільній Обороні? Хто відпрацьовує евакуацію населення в містах-мільйониках, стотисячниках? Щось я такого в Україні не бачив. А Росія проводить, регулярно. Почитайте просто про розмах цих навчань за ці роки... Там навіть закон про евакуацію громадян прийняли.

Наступний аспект – дизертири та зрадники. Нагадаю, що в Криму зрадили 70% армії, 90% Внутрішніх військ, міліції та СБУ. А які черги були на кордонах в 2014-му? Вам нагадати слова першого заступника міністра оборони Івана Руснака у 2019-му році про кількість дизертирів? Пошукайте.

Тому не можна з ходу нищити патріотичне прагнення громадян захищати власну державу.

Немає законодавства? Приймайте. Он в Раді вже довгий час зареєстровано закон про ТРО. Недосконалий? Суперечливий? Запропонуйте свій.

Але військово-політичне керівництво має роздмухувати патріотичні настрої, які об'єднують народ перед спільною загрозою.

Влада сама має очолити організацію добровольців в законні, навчені, дисципліновані підрозділи.

Звичайно, якщо плани – захищатися, а не капітулювати.

Бо тоді народ організується сам – і жодні заяви та благання цьому не завадять.

Від себе додам. У мене особисто підписаний контракт резерву з ЗСУ і я рекомендую усім, хто має УБД і готовий під час розширення агресії брати активну участь в обороні, підписувати такі контракти.

Попри відсутність закону про ТРО, деякі підрозділи вже формуються, або сформовані і можна піти туди. А якщо у вашій області таких загонів не сформовано, то вимагайте від місцевої влади їх формування.

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