Журналист показал российский боеприпас, убивший украинского военного на Донбассе. Фото
В сети появилось фото остатков боеприпаса российско-оккупационных войск, в результате взрыва которого на Донбассе 6 апреля погиб командир взвода 58 бригады ВСУ Владимир Шпак.
Соответствующие кадры на своем Telegram-канале в четверг, 8 апреля, опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что военные изучили осколки и остатки снаряда и пришли к выводу, что это 3ОФ35, боеприпас к противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".
Это вооружение запрещено минского соглашениями и условиями прекращения огня и должно находиться не на линии соприкосновения, а в местах постоянного хранения, отметил журналист.
Добавим, МТ-12 "Рапира" – буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, модернизация 100-мм противотанковой пушки Т-12.
"Стоит быть готовыми, что таких обстрелов будет больше. Кремлю нужна война", – написал Цаплиенко.
Напомним, Шпак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, около 10:55 во время обстрела противника вблизи Невельского.
Мужчина был родом из Чернигова, на Донбассе воевал с 2018 года.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
6 апреля в зоне ООС погибли два воина Вооруженных сил Украины.
Старшего лейтенанта 58-й ОМБр имени гетмана Ивана Выговского Шпака похоронили в Чернигове 8 апреля.
Бойцы ВСУ ликвидировали вражеский блиндаж боевиков "ДНР". Таким образом они отомстили за гибель Шпака.