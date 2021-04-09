Журналист показал российский боеприпас, убивший украинского военного на Донбассе. Фото

В сети появилось фото остатков боеприпаса российско-оккупационных войск, в результате взрыва которого на Донбассе 6 апреля погиб командир взвода 58 бригады ВСУ Владимир Шпак.

Соответствующие кадры на своем Telegram-канале в четверг, 8 апреля, опубликовал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что военные изучили осколки и остатки снаряда и пришли к выводу, что это 3ОФ35, боеприпас к противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Это вооружение запрещено минского соглашениями и условиями прекращения огня и должно находиться не на линии соприкосновения, а в местах постоянного хранения, отметил журналист.

Добавим, МТ-12 "Рапира" – буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие, модернизация 100-мм противотанковой пушки Т-12.

"Стоит быть готовыми, что таких обстрелов будет больше. Кремлю нужна война", – написал Цаплиенко.

Напомним, Шпак получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, около 10:55 во время обстрела противника вблизи Невельского.

Мужчина был родом из Чернигова, на Донбассе воевал с 2018 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL: