У судьи КСУ нашли элитный особняк под Киевом и "проблемы" в декларации. Видео

Судья Конституционного суда Украины Владимир Мойсык якобы владеет незадекларированными земельными участками в Иванковичах под Киевом, а жилой трехэтажный дом оформил как недостроенную кухню.

Об этом заявили журналисты проекта "Стоп коррупции". Расследователям удалось снять богатства судьи с помощью дрона (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В материале отмечается, что Мойсык владеет девятью наделами общей площадью 3 га, хотя в его декларации указано только три из них.

На территории журналисты засняли несколько хозяйственных сооружений, фонтан, беседки, высушенное озеро и пасеку. Там также есть крытый бассейн.

Также расследователи увидели на территории деревянную трехэтажку. В декларации Мойсыка сказано, что он владеет летней кухней на 110 квадратов, причем там еще якобы не закончены строительные работы.

Под этим зданием был припаркован черный автомобиль. Предполагается, что это Lexus LX 510, который внесен в декларацию члена КСУ.

Известно, что за сотку в Иванковичах придется заплатить в среднем 2 тыс. долларов. Как посчитали в "Стопкоре", земля под имением Мойсыка могла стоить более 20 млн гривен.

Кроме того, в этом же селе у мужчины есть другое имущество – четыре участка на 2 га (один из них арендованный).

Добавим: на сайте КСУ указано, что президент назначил Мойсыка Владимира Романовича судьей Конституционного суда Украины в январе 2016 года. Присягу судья составил 27 января.

Он – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины, судья высшего квалификационного класса. Награжден почетной грамотой Верховной Рады, орденами "За заслуги" II и III степеней.

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