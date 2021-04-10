Вице-премьер одной фразой развенчал фейк пропагандистов об убийстве мальчика на Донбассе

Украинские военные никак не могли убить пятилетнего ребенка на оккупированной территории Донецкой области с помощью беспилотника, потому что ни один такой аппарат не способен залететь так далеко.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 апреля заявил вице-премьер – министр по вопросам министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он уточнил, что расстояние от линии разграничения до населенного пункта, где погиб мальчик, слишком большое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ни один даже наблюдательный беспилотник, который сегодня есть на вооружении ВСУ, так далеко не летает. Тем более, что они (оккупанты – прим. ред.) утверждают, что это было самозарядное устройство. А фотографии, как вы знаете, сделаны давно. Это еще одна пропагандистская "штучка", нацеленная на создание ситуации, что украинские войска якобы сделали что-то плохое против мирного населения", – сказал чиновник.

Напомним, что на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты также заявили, что в результате якобы "сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ" в Александровского погиб ребенок и получила ранения женщина. Информацию позднее подхватили российские пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL: