Виновнику смертельного ДТП в Киеве, в котором погибла почти вся семья, вынесли приговор
Антон Желепа – виновник смертельного ДТП на Старообуховской трассе Киева, которая произошла 12 июля 2020 года, получил десять лет заключения.
Приговор объявил ему Голосеевский суд столицы, сообщает ТСН. Во время страшной аварии погибли мать, отец и двое детей, еще один мальчик остался жив.
Желепа получил десять лет заключения. Сразу после судебного заседания его отправили в тюрьму.
Журналистов в зал суда не пустили, на заседании присутствовали только адвокаты и сторона потерпевших.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве, на Старообуховской трассе, 12 июля произошло масштабное смертельное ДТП.
Погибли четыре человека: муж с женой, а также 8-летняя девочка умерли практически сразу, а 10-летний мальчик – в больнице.
Выжил только 12-летний мальчик, его спасли врачи.
В сети появилось видео момента ДТП.
Там же опубликовали фото и инициалы подозреваемого в совершении ДТП.
Виновником аварии оказался Антон Желепа, 1981 года рождения, уроженец России.
Выяснилось, что он ранее был судим за хулиганство, домашнее насилие и избиение человека.
Автомобиль Mercedes с госномером AI0999HB, за рулем которого был Желепа, зарегистрирован на жительницу Козина Киевской области Ольгу Никитину.
Через 20 минут после ДТП машина была подана в розыск как похищена.