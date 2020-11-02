Виновнику смертельного ДТП в Киеве, в котором погибла почти вся семья, вынесли приговор

Антон Желепа – виновник смертельного ДТП на Старообуховской трассе Киева, которая произошла 12 июля 2020 года, получил десять лет заключения.

Приговор объявил ему Голосеевский суд столицы, сообщает ТСН. Во время страшной аварии погибли мать, отец и двое детей, еще один мальчик остался жив.

Желепа получил десять лет заключения. Сразу после судебного заседания его отправили в тюрьму.

Журналистов в зал суда не пустили, на заседании присутствовали только адвокаты и сторона потерпевших.

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