Журналисты показали, как выглядит вилла Медведчука и Марченко в Крыму, где они принимали Путина

Журналисты наведались к крымской вилле лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, построенной до оккупации.

Особняк между Симеизом и Алупкой, на месте бывшего туберкулезного санатория и прилегающего к нему пляжа, показали в сюжете "Крым.Реалии". Журналисты запустили дрон над огражденной высоким забором территорией и увидели, что там идет стройка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что в 2012 году крымскую виллу Медведчука посещал его кум, президент России Владимир Путин.

На 56 сотках земли размещены несколько зданий площадью 371 кв. м (жилой дом) и 749 кв. м (хозяйственные здания), вертолетная площадка и большой парк. Там также есть бассейн, водные горки и огороженный частный пляж.

Журналисты-расследователи также рассказали о схеме передачи бывшего санатория в частные руки. В свое время санаторий им. Баранова достался ФК "Динамо", планировавшему переделать его в оздоровительную базу. Земля и здания перешли в аренду фирме ИК "Спорт-Тур" и далее по цепочке собственников – к нынешнему народному депутату.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.

Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.