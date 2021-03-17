Журналисты показали, как выглядит вилла Медведчука и Марченко в Крыму, где они принимали Путина

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
8,5 т.
Вилла Виктора Медведчука и Оксаны Марченко

Журналисты наведались к крымской вилле лидера "Оппозиционной платформы – За життя" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, построенной до оккупации.

Особняк между Симеизом и Алупкой, на месте бывшего туберкулезного санатория и прилегающего к нему пляжа, показали в сюжете "Крым.Реалии". Журналисты запустили дрон над огражденной высоким забором территорией и увидели, что там идет стройка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что в 2012 году крымскую виллу Медведчука посещал его кум, президент России Владимир Путин.

Особняк на картах
Особняк на картах

На 56 сотках земли размещены несколько зданий площадью 371 кв. м (жилой дом) и 749 кв. м (хозяйственные здания), вертолетная площадка и большой парк. Там также есть бассейн, водные горки и огороженный частный пляж.

Главный вход
Стройка на территории виллы семьи Медведчука и Марченко

Журналисты-расследователи также рассказали о схеме передачи бывшего санатория в частные руки. В свое время санаторий им. Баранова достался ФК "Динамо", планировавшему переделать его в оздоровительную базу. Земля и здания перешли в аренду фирме ИК "Спорт-Тур" и далее по цепочке собственников – к нынешнему народному депутату.

Роскошный особняк показали с высоты птичьего полета

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