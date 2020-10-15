СМИ назвали причастных к присвоению средств из горбюджета Кривого Рога

Главным в Кривом Роге по незаконному присвоению денег из бюджета города СМИ называют сына мэра Юрия Вилкула – Александра.

Как говорится в расследовании Политрады, действующая власть заняла все возможные сферы деятельности, чтобы максимально контролировать бюджет и реализовать на нем "схемы".

По информации журналистов, напрямую с Александром Вилкулом связанна компания ООО "Веста медиа корпорейшн" – рекламное агентство, которое за 11,5 млн грн занималось пиаром для городских властей на телевидении, сайтах и в печатных изданиях. Правоохранители расследуют уголовное производство за фактом злоупотребления полномочиями, ведь стоимость услуг значительно завышена.

Журналисты утверждают, что действующая власть фактически оккупировала все возможные сферы деятельности, чтобы максимально опустошать городской бюджет и набивать собственные карманы. При этом у каждого есть своя зона ответственности, где он может – с позволения Юрия Вилкула – осуществлять свои незаконные сделки, ведь они абсолютно уверены, что смогут в очередной раз избежать наказания.

Кроме этого, к присвоению бюджетных средств Кривого Рога причастен заместитель городского главы города Юрия Вилкула, Александр Катриченко. Близкими к нему называют ряд частных компаний, которые осваивают бюджетные средства в сфере образования. За его содействия ЧП "ВКФ "КОНКОРД" получило множество тендеров на ремонт образовательных учреждений на общую сумму более 27 млн гр

ООО "Крома" с 2016 года получила подрядов от Департамента образования и науки Криворожского горсовета на сумму более 50 млн грн. Было произведено ремонт детских садиков и школ города. Отметим, что стоимость многих работ была до 200 тис грн, потому тендерная процедура была необязательная.

Фирма "Донпромпроект" за 53 млн грн построила новые инженерные сети и сооружения по улице Симонова, за 24,8 млн грн провела реконструкцию системы светотехнического оборудования в аэропорту, а также получила 70 подрядов от Департамента образования и науки на сумму более 22 млн грн.

Еще одна компания, которая работает в сфере образования – ООО "Теплоенерго КР" – является монополистом по ремонту систем отопления в школах Кривого Рога. С 2017 года горсовет перечислил компании 10,7 млн грн за предоставленные услуги.

Стоит отметить, что из 1340 тендеров, которые провел Департамента образования и науки Кривого Рога с 2017 года, 1320 были неконкурентными, а, значит, участники торгов заведомо знали победителя, что может свидетельствовать о коррупции.