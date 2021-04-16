Ветерана войны на Донбассе обвинили в двойном убийстве в США: ему грозит смертная казнь

Ветерана АТО на Донбассе, американского добровольца Крейга Лэнга в США обвинили в двойном убийстве, за что на родине ему грозит смертная казнь. Инцидент, в котором якобы замешан мужчина, произошел во Флориде в 2018 году.

По данным следствия, Лэнг и еще один подозреваемый ограбили и убили из огнестрельного оружия 53-летнего мужчину и его жену. Сам же ветеран считает себя невиновным, о чем он заявил в эфире канала "Украина 24" в пятницу вечером, 16 апреля.

"К сожалению, из-за длительных судебных процессов в США я не могу говорить о событиях во Флориде. Но я считаю себя невиновным. В 2018 году я работал на нескольких работах, в частности, помогал своей матери с реконструкцией дома", – сказал Лэнг.

В 2019 году Крейга задержали в Украине по запросу Интерпола, местные власти согласились выдать американца, однако адвокаты обжаловали это решение. Запрет на экстрадицию, установленный Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), действует до 20 апреля.

Адвокат мужчины Дмитрий Моргун предположил, что в США ветерана АТО могут судить еще и за участие в войне на Донбассе, так как там его считают экстремистом. Отметим, что Крейг Лэнг воевал за Украину около года с весны 2015 года, в 2016 году он уволился из рядов Вооруженных сил Украины.

Пока дело об экстрадиции находится на рассмотрении, экс-добровольцу запрещено покидать Киев, за ним следят при помощи электронного браслета. Сам ветеран АТО надеется, что ему разрешат остаться в Украине, так как здесь его жена и годовалый сын, а в августе супруги станут родителями второй раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине умер ветеран АТО Артем Черняк. В свое время старший солдат из 28-й бригады ВСУ участвовал в боях за Марьинку и пережил снайперское ранение.