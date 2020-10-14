Ветеран АТО покончил с собой в День защитника Украины
44-летний мужчина выпил неизвестный ядохимикат
Перед смертью он разослал сообщения своим знакомым и друзьям
В селе говорят, что воин злоупотреблял алкоголем
B ceлe Paдeнcк Алешковского paйoнa Херсонской области в среду, 14 октября, покончил с собой 44-летний участник войны на Донбассе.
Как передает "Типичных Херсон", мужчина разослал своим друзьям и знакомым сообщения, в которых рассказал о намерениях покончить с собой и попросил прощения за все.
Затем он выпил неизвестный ядохимикат. Мужчину обнаружила сестра, вызвала скорую помощь, однако спасти его не успели.
По словам односельчан, у мужчины якобы были признаки расстройства психики и он начал злоупотреблять выпивкой.
Как писал OBOZREVATEL, накануне умер 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, который совершил самосожжение в центре Киева в знак протеста против политики президента Украины.