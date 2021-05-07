Ветеран АТО Пекельный – о нападении пятерых на Тернопольщине: взял нож, чтобы напугать

Обвиняемый в умышленном убийстве ветеран АТО Андрей Пекельный с Тернопольщины признался, что взял в руки нож, только чтобы напугать компанию пятерых нападавших, которые пришли к нему домой в Глещаве.

Но один из парней – Владимир Воробец – набросился на него с кулаками несмотря на нож, и был смертельно ранен. Рассказывая в интервью Zaxid.net о деталях инцидента, 24-летний парень подчеркнул: ему очень жаль, что так случилось.

По словам ветерана, все началось с того, что на дискотеке его толкнул парень из соседнего села Ивановка. На это он сделал замечание, мол, "здесь также стоят люди, надо смотреть, куда идешь". Тот в ответ набросился на него с кулаками и они "потрепались".

"Я начал кричать, чтобы его забрали от меня, что он неадекватен, нетрезв. Но этого никто не сделал и тогда я стал убегать, чтобы избежать дальнейшего конфликта с ним", – заверил Пекельный.

Он добавил, что вскоре заметил, как его преследуют пятеро, среди них – и парень с дискотеки. Ветеран убежден, что они намеренно бежали за ним, потому что не местные и не знали, где он живет.

Так, продолжил Пекельный, молодые люди забежали во двор его дома, начали бить руками по окнам, стенам, а позже сорвали дверную ручку. В доме, кроме парня, была его мама. Она, по словам сына, страдает психологическими расстройствами и имеет инвалидность, а тогда очень испугалась и начала кричать. Поэтому парень решил выйти из дома прогнать нападавших. С собой взял нож, чтобы напугать.

"Вышел, демонстративно показал им нож. Я думал, что это их остановит, испугает и они просто уйдут, потому что адекватные люди, даже пьяные, если видят нож, то должны бежать. Это должно было их заставить покинуть мой двор, но Владимир (Воробец. – Ред.) снова набросился на меня с кулаками, когда я уже был с ножом. Я в ответ ударил его... Мне очень жаль, что так произошло, мне жаль, потому что, конечно, это умер человек", – признался Пекельный.

По его рассказу, парень сразу бросился бежать, перескочил забор, запрыгнул в клумбу, а затем оттуда выбежал на улицу. Вместе с другими нападающими он пробежал еще 300 метров и только потом остановился. По словам ветерана АТО, они стояли вместе и минут 15-ть о чем-то разговаривали. А потом, когда Владимир начал терять сознание, его друзья пытались его занести в легковой автомобиль, чтобы поехать навстречу медикам.

Сам Пекельный перед тем уже позвонил в полицию и сообщил, что ребята из соседнего села напали на него и, возможно готовят еще одно нападение. Также он попросил вызвать скорую помощь и предупредил об одном раненом, однако медики только констатировали факт смерти.

Андрей Пекельный сейчас находится под круглосуточным домашним арестом в родном селе Глещава на Тернопольщине.

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