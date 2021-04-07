Вертолеты ВСУ поднялись в небо вблизи Крыма. Зрелищные фото и видео

Вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом состоялись масштабные учения экипажей боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащих подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Зрелищные фото и видео с полигона обнародовала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. В частности, защитники тренировались противодействовать морскому десанту условного противника на участке морского побережья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Условия проведения учений были максимально приближены к боевым. Так, воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, они начали выполнение задач по противодесантной обороне морского побережья и отражению нападения условного противника.

Со своей стороны, экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.

Напомним, ранее вблизи с оккупированным Крымским полуостровом прошли учения инженерно-саперных подразделений ВСУ. Их также поддерживала армейская авиация и артиллерия.

Как сообщал OBOZREVATEL, также ВСУ провели масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи оккупированного Крыма. Эта новость вызвала большой резонанс в российских пропагандистских СМИ.