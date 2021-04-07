Вертолеты ВСУ поднялись в небо вблизи Крыма. Зрелищные фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
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Учения ВСУ возле Крыма

Вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом состоялись масштабные учения экипажей боевых вертолетов армейской авиации и военнослужащих подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Зрелищные фото и видео с полигона обнародовала пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook. В частности, защитники тренировались противодействовать морскому десанту условного противника на участке морского побережья (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ДШВ ВСУ провели учения вблизи оккупированного Крыма
Десантники ВСУ тренировались отражать наступление морского десанта противника
Воинов ДШВ прикрывали боевые вертолеты армейской авиации
По легенде, вертолеты также помогали эвакуировать раненых

Условия проведения учений были максимально приближены к боевым. Так, воины-десантники были подняты по тревоге и совершили марш в район выполнения задач. Заняв плацдарм, они начали выполнение задач по противодесантной обороне морского побережья и отражению нападения условного противника.

Со своей стороны, экипажи вертолетов армейской авиации обеспечили огневую поддержку десантников и отработали мероприятия по эвакуации раненых с поля боя.

Напомним, ранее вблизи с оккупированным Крымским полуостровом прошли учения инженерно-саперных подразделений ВСУ. Их также поддерживала армейская авиация и артиллерия.

На юге Украины состоялись масштабные тренировки ВСУ
Воины ВСУ отражали нападение условного противника с крымского направления
Условия учений ВСУ были приближены к боевым
Вертолет ВСУ эвакуирует бойца на учениях

ОС ВСУ

ОС ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, также ВСУ провели масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи оккупированного Крыма. Эта новость вызвала большой резонанс в российских пропагандистских СМИ.

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