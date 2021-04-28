Вертолеты ВСУ на Донбассе показали, как будут уничтожать наземные вражеские цели. Зрелищные фото

В зоне проведения операции Объединенных сил украинские армейцы провели масштабные учения передовых авианаводчиков и групп боевого управления вертолетов.

Зрелищные кадры тренировок обнародовала пресс-служба Министерства обороны Украины в Facebook. Защитники оттачивали свое мастерство на одном из аэродромов в Донецкой области.

С целью поддержания боевой готовности воины практиковались в авианаведенни экипажей Ми-8 на наземные цели для условного уничтожения врага.

"Мы отработали практические тренировки, в ходе которых, в первую очередь, были выполнены упражнения из курса боевой подготовки. Все нормативы военные выполнили на отлично", – рассказал передовой авиационный наводчик по имени Виталий.

В Минобороны отметили, что Командование Объединенных сил полностью соблюдает Минские договоренности, поэтому тренировка проводилась без реального применения авиационного вооружения.

Впрочем, в случае обострения обстановки на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, армейская авиация готова выполнять задачи по назначению в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на одном из полигонов боевой подготовки вблизи временно оккупированного Крыма Вооруженные силы Украины провели учения с тактическими ракетными комплексами "Точка-У".