Вертикаль ГФС состоит из 'своих людей' на ключевых должностях, – Холодов

Вертикаль Государственной фискальной службы состоит из "своих людей" на ключевых постах, которые заинтересованы в "сливе" борьбы с теневыми рынками.

Об этом в Facebook написал народный депутат "Слуги народа" Андрей Холодов.

"Из публикаций в прессе стало известно, что некто Андрей Гмырин, бывший замначальника БЭП города Киева и сотрудник Миндоходов во времена Януковича, – фактически управляет ключевыми подразделениями центрального аппарата ГФС и рядом региональных офисов через Владимира Ткаченко – начальника ГУ по борьбе с финансовыми преступлениями", – утверждает Холодов.

По его словам, ключевые посты в ГФС занимают люди, приближенные к Ткаченко, а именно:

Виталий Ясинский – начальник главного управления внутренней безопасности ГФС. Виталий Беспятчук – и.о. замначальника ГУ ГФС в Киеве. Ярош – первый зам Ткаченко в главном управлении по борьбе с финансовыми преступлениями. Вадим Шубин – и.о. начальника ГУ ГФС Киева. Любомир Лоневский – и.о. начальника ГУ ГФС во Львове. Владимир Костенко – советник Мельника. Он тоже, кстати, до 2014 года работал в Миндоходов. Сергей Копица – и.о. начальника ГУ ГФС в Киевской области. Максим Резниченко – начальник Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

"В 2013 году нынешний глава ГФС Вадим Мельник работал вместе с Андреем Гмыриным в Миндоходов и сборов, которое возглавлял беглый Александр Клименко. Вот так сегодня создана вертикаль в ГФС из "своих людей" на ключевых постах. Как утверждают СМИ, таким образом Гмырин полностью контролирует Мельника", – пишет Холодов.

Также, по его данным, именно в интересах Ткаченко и Гмырина Мельник начал реорганизацию ГФС, ведь хаос во время перемен позволяет увольнять часть людей и назначать на их места свои кадры.

"Пишут, что главная цель всего этого – пролезть любым способом в структуру БЭБ. Теперь становится понятным, почему ГФС не показывает никаких результатов в борьбе с теневыми рынками. Им всем просто выгодно максимально затягивать и сливать дела", – добавил Холодов.