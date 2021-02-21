Верьте в нашу Армию.

На земле, на воде, в воздухе, "в местах высадки" (с) – верьте в нее, во что бы то ни стало, из последних сил, трепля нервы в фейсбуках и въе*ывая на работе – верьте, верьте, верьте, даже если больше не верите ни во что.

13 мертвых сепаров у противника, в районе моей родной Горловки. Не, ну конечно это не мы, вы шо, у нас – полное и всеосяжное, ага.

Просто мы мстим не сразу. Но мстим – обязательно.

Верьте в Збройні Сили, ведь они – единственные, кто не подвел вас за все эти семь лет.

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