Верьте в нашу Армию. Даже если больше не верите ни во что
Верьте в нашу Армию.
На земле, на воде, в воздухе, "в местах высадки" (с) – верьте в нее, во что бы то ни стало, из последних сил, трепля нервы в фейсбуках и въе*ывая на работе – верьте, верьте, верьте, даже если больше не верите ни во что.
13 мертвых сепаров у противника, в районе моей родной Горловки. Не, ну конечно это не мы, вы шо, у нас – полное и всеосяжное, ага.
Просто мы мстим не сразу. Но мстим – обязательно.
Верьте в Збройні Сили, ведь они – единственные, кто не подвел вас за все эти семь лет.
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Источник:Телеграм-канал Мартина Бреста