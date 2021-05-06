Вероятные похитители Чауса арендовали авто с GPS-маячками: расследователи установили маршрут

Люди, которые могут быть причастны к похищению украинского судьи беглого Николая Чауса в Кишиневе, арендовали автомобили с GPS-маячками. Благодаря этому расследователи установили их маршрут.

Данные трекеров свидетельствуют о том, что похищение было спланировано минимум за 19 дней, а с 15 марта по 3 апреля 2021 апреля за Чаусом следила группа из более десяти человек. Об этом сказано в материалах совместного расследования изданий "RiSE Moldova" и "Слідство.інфо".

Журналисты выяснили, что вероятные похитители прибыли в Молдову отдельными небольшими группами, а затем так же покинули страну. 15 марта в городе Атаки границу пересекли двое украинцев – Иван Федосенко и Юрий Коваленко. Последний взял в аренду Hyundai Accent, на котором ездил к Федосенко и в дом в микрорайоне Ботаника, где жил Чаус.

Он сдал автомобиль 21 марта и уехал из Молдовы, а затем вернулся туда с еще одним украинцем – Эдуардом Ставицким. 25 марта Коваленко арендовал Volkswagen Jetta, на котором вновь ездил в Ботанику.

После него 30 марта этот авто брал в аренду еще один украинец Алексей Нечаев. Он прибыл в Молдову вместе с Алексеем Сотниковым, который арендовал Renault Megane без системы GPS. Оба уехали из страны 3 апреля – в день похищения бывшего судьи.

В тот день, утверждают расследователи, Чауса затолкали в белый Ford Transit, затем пересадили в Mercedes Benz, а уже за городом – в Toyota Rav4, которая якобы принадлежит украинскому посольству.

На этом авто экс-судью якобы привезли в город Атаки, где он без проверок прошел границу и оказался на территории Украины, после чего упомянутые выше граждане выехали из Молдовы.

Ранее в "Слідство.інфо" сообщали о том, что полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев. В СМИ также писали о возможном участии в похищении четверых украинцев, были названы их имена.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

Парламент Молдовы должен был рассмотреть вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Это обсуждалось во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.

Впоследствии в Молдове из-за ситуации с похищением Чауса попросили лишить иммунитета украинского военного атташе для его уголовного преследования и привлечения к ответственности.