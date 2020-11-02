Верные Украине навсегда: погибшие герои октября 2020-го. Фото и истории

"Перемирие" на Донбассе, во время которого продолжаются обстрелы, в октябре снова принесло потери, погибли трое военнослужащих в возрасте от 26 до 30 лет.

Один из них в течение 6 месяцев боролся с последствиями страшных ранений, полученных в зоне проведения ООС. Двое других – вышли из оккупированного Крыма весной 2014-го, не изменив присяге, и шесть с лишним лет защищали родную страну.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить о тех, кто сложил головы на войне за независимость.

Александр Александрович Фарина родился 20 мая 1994 года в городе Хмельницкий.

По словам знакомых, он не смог оставаться дома, когда началась война, и пошел служить. Сначала попал в 8-й полк специального назначения, где был инструктором по рукопашному бою. Друг семьи Александра, Виктор Левицкий, рассказывал журналистам, что Фарина собирался работать в подразделениях спецназначения и после окончания войны, поэтому все свободное время посвящал самосовершенствованию.

Александр активно занимался спортом, был мастером спорта по боксу, завоевал титул чемпиона Вооруженных сил Украины по рукопашному бою.

Из восьмого полка спецназначения Фарина перешел служить по контракту в 128-ю бригаду.

"Он был среди нас самый молодой. Хороший спортсмен, жизнерадостный, веселый всегда, энергичный. Никогда у него не было никакой печали, всегда поддерживал братьев своих. В начале войны мы так его берегли, в бой не брали с собой", – вспоминал об Александре его побратим Василий Довгань.

20 апреля 2020 года, находясь в зоне проведения ООС, Александр получил множественные пулевые ранения ног и живота. Совсем скоро подходил к концу его военный контракт.

Далее было долгих полгода пребывания в реанимации Киевского военного госпиталя, два десятка операций, питание через капельницу и надежда на выздоровление, которой не суждено было сбыться: 11 октября 26-летний воин умер.

У Фарины остался отец, который на протяжении 6 месяцев борьбы сына за жизнь практически не отходил от него. Мама воина умерла незадолго до него.

Владимир Владимирович Бондарюк (позывной "Пиндос") родился 18 июля 1993 года в Каменном Мосту Первомайского района Николаевской области.

До войны Владимир работал на СТО, увлекался туризмом и спортом. Это увлечение вместе со случаем и привело его в конце концов в армию. В интервью "Армия Информ" сам парень рассказывал: идею стать спецназовцем ему "подкинул" друг дяди, который работал в военкомате во время случайной встречи.

И юноша решил попробовать. Прошел учебный центр и попал пулеметчиком на службу в горно-пехотный батальон в Крыму.

Когда весной 2014-го Россия аннексировала украинский полуостров, Владимир Бондарюк не изменил присяге и вышел с немногочисленными побратимами на материковую часть Украины. В том же интервью он вспоминал о тех, кто предал свою страну.

"Русские боялись, что кто-то из нас не удержится и откроет огонь на поражение. Этот страх читался в их глазах, несмотря на всю браваду. Наш батальон как раз вернулся с учебы. Уровень подготовки личного состава, слаженность подразделений, боевой дух – все было на высоте. Но, возможно, много было военной бюрократии, не хватало инициативы и решительности. К тому же большое количество предателей в высших эшелонах командования. Пока наш батальон держал оборону, некоторые представители высшего командования целовали триколор, стояли в очереди за москальской формой и водили приказчиков в баню. Тьфу, гадость..." - рассказывал Бондарюк. И обещал: рано или поздно вернется на вновь украинский, свободный от оккупантов полуостров - и покажет любимой жене и дочери Крымские горы...

Сдержать обещание Владимир Бондарюк уже не сможет. После выхода из Крыма мужчина продолжил службу в 36 отдельном батальоне морской пехоты и прошел 5 ротаций на мариупольском направлении. Во время последней из них, в разгар "полного перемирия" на Донбассе, он был убит вражеским снайпером в ночь на 30 октября.

У погибшего Героя остались родители, жена, дочь и брат, который тоже защищает Украину.

Михаил Григорьевич Старостин (позывной "Тихий") родился 14 июня 1990 года в Новорайске Бериславского района Херсонской области.

Как и Владимир Бондарюк, службу в украинской армии Михаил начал еще с Крыма: с 2010 года служил по контракту в 36-й бригаде береговой охраны, которая дислоцировалась на украинском полуострове. Когда Россия оккупировала Крым, Старостин с побратимами вышел на материковую часть Украины и продолжил службу в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

Как вспоминал сам воин, с оккупированного полуострова крымские воины попали сразу на войну. Так что Михаилу довелось повоевать во многих горячих точках Донбасса.

Спокойный, уравновешенный, с "золотыми руками", Михаил знал, за что воюет и показал себя прирожденным воином.

В ночь на 30 октября Михаил Старостин вместе с Владимиром Бондарюком находился на позициях подразделения под поселком Водяное Волновахского района Донецкой области. Около 0:28 к позициям украинских защитников подползла диверсионная снайперская группа врага. Михаил и Владимир были расстреляны практически в упор. Еще один военнослужащий получил тяжелые ранения.

У погибшего Михаила Старостина остались мать, жена и трое сестер.

Похоронили его 31 октября во родном Новорайске.