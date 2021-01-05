Верховный Суд поставил точку в деле о вмешательстве Украины в выборы США, – Лещенко
Верховный Суд поставил точку в расследовании истории о вмешательстве Украины в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года.
"Трехлетняя судебная волокита" закончилась фактически за две недели до инаугурации нового американского лидера Джо Байдена. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.
Он напомнил, как, рассказывая о якобы факте вмешательства в американские выборы, адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани ссылался на решение возглавляемого судьей Павлом Волком Окружного административного суда города Киева.
Как известно, в октябре 2017 года ОАСК открыл производство по делу на то время народного депутата от БПП Сергея Лещенко, обвинив в распространении материалов следствия для влияния на выборы президента США. А в декабре 2018-го ОАСК признал противоправными действия Лещенко в разглашении информации о Поле Манафорте – бывшем главе избирательного штаба лидера США Дональда Трампа.
"Именно на это решение, как на факт вмешательства в избирательную компанию США, ссылался адвокат Трампа, назвав меня его врагом. На это решение ссылалась вся российская пропаганда как на доказательство вмешательства в выборы-2016 – но не России, а именно Украины. Точку в этой истории поставил Верховный Суд. Спасибо судьям Кассационного административного суда за справедливость! А в истории Трампа и Джулиани все на свои места расставили граждане Америки", – подытожил Лещенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в апреле 2019-го Дональд Трамп заявил о начале расследования относительно возможного вмешательства чиновников из Украины в американские выборы.
Его адвокат Рудольф Джулиани сказал, что отменил визит в Украину из-за "врага Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.
Выяснилось, что экс-нардеп Сергей Лещенко ранее публично признался, что вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году. Были опубликованы его удаленные посты в сети об этом.