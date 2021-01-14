Верховный суд отменил указ президента об увольнении Семочко

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Как сообщает "Украинская правда", иск Семочко удовлетворен частично, в удовлетворении других исковых требований ему отказано.

Возглавляла коллегию судей Кассационного админсуда судья Ирина Васильева.

Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции – через 30 дней.

Напомним, в июне 2020 года Верховный суд оставил иск Семочко без рассмотрения, но он обжаловал решение и суд обязали рассмотреть дело.

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