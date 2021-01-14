Верховный суд отменил указ президента об увольнении Семочко
Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
Как сообщает "Украинская правда", иск Семочко удовлетворен частично, в удовлетворении других исковых требований ему отказано.
Возглавляла коллегию судей Кассационного админсуда судья Ирина Васильева.
Решение вступит в силу по истечении срока на подачу апелляции – через 30 дней.
Напомним, в июне 2020 года Верховный суд оставил иск Семочко без рассмотрения, но он обжаловал решение и суд обязали рассмотреть дело.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сергей Семочко оказался в центре скандала в октябре 2018 года. Журналисты опубликовали расследование, в котором чиновника обвинили в коррупции и злоупотреблениях.
Также журналисты утверждали, что у новоназначенного в руководство Службы внешней разведки Сергея Семочко восемь родственников с обоснованными подозрениями на наличие гражданства Российской Федерации.
Позднее контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российские паспорта.
НАБУ открыло дело против топ-разведчика по статье "незаконное обогащение", а СБУ – уголовное производство по статье "государственная измена".
Пятый президент Петр Порошенко освободил Семочко 12 апреля 2019 года. 23 мая Семочко подал иск в суд о незаконности указа президента.