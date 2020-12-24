Верховный суд остановил выполнение приговора генералу Назарову

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда приостановил выполнение приговора генералу Виктору Назарову, которого приговорили к 7 годам тюрьмы за халатность, приведшую к гибели 49 украинских военных.

Как сообщил РБК-Украина адвокат Назарова Михаил Турик, 11 декабря Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляцию защиты генерала, и приговор вступил в силу.

Соответственно, Назарова обязаны были взять под стражу и доставить в колонию для отбывания наказания.

Однако адвокат подал кассацию, которая была удовлетворена 23 декабря.

"Верховный суд принял к рассмотрению кассацию и остановил исполнение приговора и постановления Апелляционного суда", – подчеркнул Турик.

По его словам, Назаров считает обвинительный приговор незаконным, а свою вину недоказанной.

Самолет разбился в луганском аэропорту 14 июня 2014 года. Катастрофа унесла жизни 49 украинских воинов – 9 членов экипажа и 40 военнослужащих днепропетровской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые летели на ротацию.

Около 01:00, при заходе на посадку, на высоте 700 метров борт 76777 был сбит оккупантами из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". В результате самолет взорвался в воздухе и врезался в землю.

Гибель 49 военных на борту Ил-76 стала самой большой потерей с начала Антитеррористической операции и крупнейшей на то время одновременной потерей ВСУ за все годы независимости.

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