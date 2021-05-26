Верховный Суд не смог снять санкции против Медведчука: названа причина

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Заседание перенесли на неопределенный срок

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда перенес рассмотрение отмены санкций против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Причиной стал самоотвод одного из судей, у которого нет доступа к государственной тайне для изучения документов.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, рассмотрение иска по обжалованию указа президента, которым были введены санкции в отношении Медведчука, возобновится после автораспределения другого судьи.

Дату продолжения заседание назовут уже после распределения.

Адвокат Медведчука Валентин Рыбин назвал эту причину неуважительной для самоотвода.

Он уточнил, что имеет допуск к гостайне, но дополнительное разрешение от СБУ по документам дела уже месяц находится на рассмотрении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Под ограничения попали несколько телеканалов, формально принадлежавших Козаку. Среди них – три общегосударственных канала "112 Украина", NewsOne и ZIK.

  • Основанием для введения санкций стала информация СБУ о причастности Козака к финансированию терроризма. У телеканалов отобрали частоты, на которых они вещали.

  • 19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.

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