Венедиктова заблокировала "уголовку" против зама Арахамии, которого подозревали во взяточничестве – СМИ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заблокировала расследование относительно народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона, который якобы требовал взятку.

Как передает "Радио Свобода", журналисты программы "Схемы" выяснили, что замглавы фракции СН Халимон минувшим летом провел ряд встреч с черниговским аграрным бизнесменом, бывшим депутатом Олегом Дмитренко.

У него якобы возникли проблемы с правоохранителями, которые заблокировали бизнес после подозрений в том, что его сотрудничество с государственным аграрным предприятием ГП "Ивковцы" наносит ущерб бюджету.

Халимон же якобы пообещал решить эти проблемы и захотел поставить своего человека управлять госпредприятием, чтобы работать по схеме "50 на 50".

Однако сам Дмитренко записывал разговоры с нардепом на диктофон, в том числе и во время встречи в Офисе президента, и передал их журналистам. Как сказано в расследовании, от бизнесмена хотели получить 40 миллионов гривен двумя траншами. Но журналистам Халимон заявил, что не требовал взятку, но ее ему предлагали.

При этом в ходе одного из телефонных разговоров нардеп переживал, что посредник, его доверенное лицо, до сих пор не получил деньги.

Дмитренко также передал записи сотрудникам НАБУ, которые решили открыть уголовное производство. После отмены депутатской неприкосновенности они были вынуждены согласовать этот момент с главой Офиса генпрокурора.

Однако Ирина Венедиктова ответила, что "отсутствуют основания для внесения соответствующих сведений в единый реестр досудебных расследований".

Журналисты отметили, что вскоре после этого Халимон перестал выходить на связь и оборвал контакты с Дмитренко.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что к инциденту могут быть причастны замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: