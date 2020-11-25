Венедиктова взялась за законность использования госсредств на 'Велике будівництво' Зеленского. Документ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поручила главам областных прокуратур изучить законность использования государственных средств, которые были направлены на широкомасштабную программу "Велике будівництво". Она, как известно, является предметом гордости для президента страны Владимира Зеленского.

Примечательно, что это случилось через несколько недель после заявления главы государства о возможном увольнении главы Офиса генпрокурора. Ведь документ, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL, она подписала еще 4 ноября (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Офисом Генерального прокурора осуществляется изучение состояния реализации органами прокуратуры в течение 2019-2020 годов процессуальных, надзорных, представительных и координационных полномочий в сфере законности использования бюджетных средств, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог", – говорится в нем.

В документе внимание акцентируется на том, что программу "Велике будівництво" инициировал именно президент Зеленский. Прокуроров же просят изучить все имеющиеся уголовные дела, которые касаются ее реализации, в частности, за 2019-й и 11 месяцев 2020-го.

Среди прочего, специалисты должны разыскать в Едином реестре досудебных расследований все упоминания о каких-либо нарушениях в ходе ремонта и строительства дорог, которые финансировались из госказны в рамках программы. Прокуроры должны предоставить не только количество таких дел, но и состояние их реализации, в том числе и то, как на такие нарушения реагировали их ведомства на местах. Если же реакции не было – нужно разъяснить, почему именно. Когда найдут тех, кто виновен в нарушениях – позаботиться о том, чтобы они были привлечены к ответственности.

Всю информацию руководители облпрокуратур должны направить в Офис генпрокурора не позднее 14 декабря 2020 года.

Подробнее о программе президента "Велике будівництво", в частности о том, как белорусы в Украине строят дороги и экономят госбюджету миллиона гривен – читайте в материале.

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