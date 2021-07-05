Мамедова отстранили от руководства 'департамента войны' в ОГП: реакция правозащитников

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова оставила в подвешенном состоянии департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ("департамент войны") Офиса генпрокурора. В течение нескольких дней она забрала руководство им у своего заместителя Гюндуза Мамедова и передала другому заместителю – Максиму Якубовскому, а затем руководителем назначила себя.

Издание "Зеркало недели" написало о том, что стоит за решением Венедиктовой, почему оно вызвало критику у правозащитников и почему без Мемедова департамент останется в подвешенном состоянии. В частности, специалисты предполагают, что больше всего от таких сбоев в работе подразделения ОГП выигрывает страна-агрессор.

"Департамент войны" является ключевым структурным подразделением Офиса генпрокурора в расследовании ряда уголовных производств в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины, находящихся в международных судах.

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Отмечается, что сейчас в стране нет руководителя, который без негативных последствий для деятельности структурного подразделения мог бы заменить Мамедова. Ведь именно он был идеологом его создания, разработчиком стратегий и методик расследования военных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях.

Подобные дела в Украине не расследовали до того, как Мамедов возглавил прокуратуру АР Крым. Именно он начал масштабную работу по квалификации таких преступлений – с помощью международных организаций и стран-партнеров, в сотрудничестве прокуроров с общественным сектором в документировании военных и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе, собирании доказательств и подготовке сообщений в Международный уголовный суд.

Заместителем генпрокурора Мамедов стал 18 октября 2019 года, а уже 21 октября в то время генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании нового подразделения в структуре ОГП. "Департамент войны" стал неким мозговым центром, где на основе анализа практики международных судов разрабатывают универсальные методики расследования военных преступлений и грубых нарушений прав человека. По примеру работы прокуратуры АРК была переформатирована работа прокуратур в Донецкой и Луганской областях, также проводилась масштабная переквалификация дел, которые безосновательно и шаблонно были зарегистрированы по "террористическим статьям", хотя имели все признаки военных преступлений.

Так, в Международный уголовный суд на сегодня отправлено 12 сообщений о совершении международных преступлений за время вооруженной агрессии России против Украины.

Гюндуз Мамедов ко всему прочему является старшим прокурором в группах по расследованию Иловайской и Дебальцевской трагедий, возглавляет украинскую сторону в Совместной следственной группе (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 на Донбассе, координирует расследования сбивания самолета МАУ над Тегераном и ведет переговоры в составе правительственной группы c прокуратурой Ирана. Также в работе "департамента войны" – расследования оккупации Крымского полуострова и Севастополя, захват украинских военных моряков и кораблей возле Керченского пролива, дело руководителей "Украинского выбора" оппозиционного политика Виктора Медведчука в Крыму. Всего – 160 кейсовых уголовных производств.

Украинские правозащитники написали обращение к международным организациям и иностранным посольствам стран-партнеров из-за попыток сменить руководителя департамента в ОГП Украины. По их словам, ни Максим Якубовский, ни сама Ирина Венедиктова не имеют соответствующих знаний, опыта или концептуального понимания расследования указанных тяжких международных преступлений.

Специалисты предполагают, что назначение кого-то, кто будет руководить такой работой при отсутствии знаний и опыта, будет иметь разрушительное воздействие на все положительные сдвиги и планы. А также "положит конец любым надеждам на справедливость для жертв тяжких преступлений".

Предполагается, что забрав полномочия руководства департаментом у Мамедова, ему фактически запретили допуск к государственной тайне и теперь он не имеет доступа ни к одному из вышеуказанных уголовных производств. По данным журналистов, приказ об этом подписал другой заместитель генпрокурора – Максим Якубовский, которому Венедиктова сначала отдала, а потом забрала на себя управление "департаментом войны".

Решения Венедиктовой и Якубовского, убеждены правозащитники, для резонансных дел, которые были завязаны на Мамедове, могут привести к катастрофическим последствиям. Тогда как главным бенефициаром таких сдвигов в работе "департамента войны" и подвешивании в воздухе Мамедова и его команды называют Россию. Специалисты убеждены, что такая ситуация выгодна и полезна именно стране-агрессору, которая продолжит отнекиваться от причастности к описанным военным преступлениям против Украины.

Добавим, что представители авторитетных украинских правозащитных организаций провели "брифинг на стульях" – акцию протеста против действий в ОГП по "департаменту войны". Они отметили, что устранение Гюндуза Мамедова от руководства им в итоге приведет к развалу этого направления – единственного в Офисе генпрокурора, к которому не было существенных вопросов у правозащитников, журналистов и международных партнеров. Участники брифинга известны – они рассказывали о военных преступлениях России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с высоких трибун ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. Они и их организации в тесном сотрудничестве сначала с прокуратурой АРК, а позже и с "департаментом войны" ОГП документировали и собирали доказательства военных преступлений, которые легли в сообщения для МКС и заявления в Европейский суд по правам человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гюндуз Мамедов рассказал, как на Донбассе несовершеннолетних привлекают в ряды незаконных вооруженных формирований РФ. По его словам, вербовка происходит под видом детских лагерей и псевдопатриотических кружков.