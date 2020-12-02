НАБУ обвинило Офис Венедиктовой в срыве задержания заместителя Ермака
В НАБУ заявили о сознательном давлении на следствие
Венедиктова назначила процессуальным прокурором по делу саму себя
По информации Бутусова, ОП принял решение защищать Татарова из-за якобы недостаточностью улик
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давлении на следствии и попытке сорвать дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова со стороны Офиса генерального прокурора.
Соответствующее заявление НАБУ сделало 2 декабря. Дело касается завладения 81 млн гривен Национальной гвардии Украины.
"Вечером 1 декабря 2020 Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", – сказано в заявлении.
В результате детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления – бывшему сотруднику государственной компании "УкрБуд".
В НАБУ подчеркнули, что эта ситуация – продолжение сознательного давления на следствие, поскольку за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые.
Журналист и блогер Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что в среду, 2 декабря, детективы НАБУ должны были задержать Татарова, однако генеральный прокурор Ирина Венедиктова не дала этого сделать, отстранив всех прокуроров по делу, в котором он фигурирует.
Журналист уточнил, что процессуальным руководителем Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука.
Бутусов, сославшись на источники в Офисе генпрокурора, НАБУ и САП, сообщил, что начальник отдела САП Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, без всякого оповещения были отключены от доступа к нему в электронном реестре.
По словам журналиста, ночью 1 декабря Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров.
"По сути, подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу", – отметил Бутусов.
Он также добавил, что, по данным источников Цензор.Нет, вечером 1 декабря, в Офисе президента Владимир Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать – у НАБУ якобы нет достаточных улик.
"Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника – эксперта МВД Дубоноса – достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия, либо о выходе под залог в размере 1 миллиона гривен. А Дубонос и Татаров проходят по одному эпизоду", – написал журналист.
Он подчеркнул, что задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя, потому что все те, кто должен принять решение, от дела отстранены, и новый состав процессуальных руководителей только будет его изучать.
"По данным источников Цензор.Нет, на понедельник генпрокурор Ирина Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение, для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и чтобы избежать уголовной ответственности", – заключил Бутусов..
Он также отметил, что НАБУ готовит заявление по поводу этой скандальной ситуации.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это касается возможной причастности чиновника к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в рамках расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитася, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
Бутусов заявил, что подозрение для Татарова должны были вручить раньше (28 ноября), но этот шаг якобы заблокировал судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак.