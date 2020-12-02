НАБУ обвинило Офис Венедиктовой в срыве задержания заместителя Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о сознательном давлении на следствии и попытке сорвать дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова со стороны Офиса генерального прокурора.

Соответствующее заявление НАБУ сделало 2 декабря. Дело касается завладения 81 млн гривен Национальной гвардии Украины.

"Вечером 1 декабря 2020 Генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины", – сказано в заявлении.

В результате детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления – бывшему сотруднику государственной компании "УкрБуд".

В НАБУ подчеркнули, что эта ситуация – продолжение сознательного давления на следствие, поскольку за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не впервые.

Журналист и блогер Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что в среду, 2 декабря, детективы НАБУ должны были задержать Татарова, однако генеральный прокурор Ирина Венедиктова не дала этого сделать, отстранив всех прокуроров по делу, в котором он фигурирует.

Журналист уточнил, что процессуальным руководителем Венедиктова назначила саму себя, а также и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука.

Бутусов, сославшись на источники в Офисе генпрокурора, НАБУ и САП, сообщил, что начальник отдела САП Роман Сымкив и три прокурора, которые вели дело застройщика Максима Микитася, без всякого оповещения были отключены от доступа к нему в электронном реестре.

По словам журналиста, ночью 1 декабря Венедиктова отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров.

"По сути, подозреваемый спасен от задержания и привлечения к ответственности путем отстранения от должности прокуроров по делу", – отметил Бутусов.

Он также добавил, что, по данным источников Цензор.Нет, вечером 1 декабря, в Офисе президента Владимир Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать – у НАБУ якобы нет достаточных улик.

"Однако сегодня Высший антикоррупционный суд признал обвинения Микитася в адрес Татарова и его сообщника – эксперта МВД Дубоноса – достаточными, и вынес решение о содержании Дубоноса под стражей на период следствия, либо о выходе под залог в размере 1 миллиона гривен. А Дубонос и Татаров проходят по одному эпизоду", – написал журналист.

Он подчеркнул, что задержать Татарова и заключить его под стражу нельзя, потому что все те, кто должен принять решение, от дела отстранены, и новый состав процессуальных руководителей только будет его изучать.

"По данным источников Цензор.Нет, на понедельник генпрокурор Ирина Венедиктова назначила заслушивание дела Татарова и Микитася в ОГПУ с участием новых процессуальных руководителей, и с приглашением отстраненных прокуроров САП. До этого момента, очевидно, Татаров будет защищен от ареста НАБУ, и сможет использовать свое служебное положение, для того, чтобы продолжить влиять на ход следствия и чтобы избежать уголовной ответственности", – заключил Бутусов..

Он также отметил, что НАБУ готовит заявление по поводу этой скандальной ситуации.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, это касается возможной причастности чиновника к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

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