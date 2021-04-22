Венедиктова сказала, почему до сих пор нет приговоров по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пыткам в Кагарлыке
Приговоров по делам об убийстве правоохранителями пятилетнего ребенка в Переяславе и изнасиловании женщины в полицейском отделении Кагарлыка еще нет из-за особенностей Уголовно-процессуального кодекса.
Об этом 22 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Все очень просто – Уголовно-процессуальный кодекс. Дело Кирилла Тлявова с декабря 2019 года в суде. Я слежу за этим процессом, потому что мне это болит. Прокуроры приходят в суды, как дети в школу, и принимают активное участие в судебных заседаниях. У них наступательная позиция", – пояснила генпрокурор.
То же касается и изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции в Киевской области.
"Еще одно дело – Кагарлык – тоже в суде. Прокуроры надеются, что летом мы получим приговор. Но – Уголовно-процессуальный кодекс", – добавила Венедиктова.
На уточнение о том, почему монобольшинство в Верховной Раде не может изменить УПК, генпрокурор ответила, что она не политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяславе 31 мая прошлого года. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание. Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали. Вскоре подозрение объявили другу задержанных полицейских Дмитрию Кривошее, а затем – подростку, который также был на месте преступления.
Скандал в Кагарлыцком отделении полиции вспыхнул после того, как стало известно об изнасиловании полицейскими девушки. Потерпевшая рассказала подробности о том, как ее били и насиловали.
Подозреваемыми по делу стали двое правоохранителей – Сергей Сулима и Николай Кузив. После служебного расследования руководство полицейского участка в Кагарлыке отстранили и уволили еще 10 сотрудников.