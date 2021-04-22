Венедиктова сказала, почему до сих пор нет приговоров по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова и пыткам в Кагарлыке

Приговоров по делам об убийстве правоохранителями пятилетнего ребенка в Переяславе и изнасиловании женщины в полицейском отделении Кагарлыка еще нет из-за особенностей Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом 22 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все очень просто – Уголовно-процессуальный кодекс. Дело Кирилла Тлявова с декабря 2019 года в суде. Я слежу за этим процессом, потому что мне это болит. Прокуроры приходят в суды, как дети в школу, и принимают активное участие в судебных заседаниях. У них наступательная позиция", – пояснила генпрокурор.

То же касается и изнасилования женщины в Кагарлыкском отделении полиции в Киевской области.

"Еще одно дело – Кагарлык – тоже в суде. Прокуроры надеются, что летом мы получим приговор. Но – Уголовно-процессуальный кодекс", – добавила Венедиктова.

На уточнение о том, почему монобольшинство в Верховной Раде не может изменить УПК, генпрокурор ответила, что она не политик.

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