Венедиктова рассказала, что будет с делами, где фигурирует Медведчук

Уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата от ОПЗЖ и лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения.

А при наличии оснований по ним подготовят и соответствующие подозрения. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", – сказала она.

По словам главы Офиса генпрокурора, следствие активно работает в различных направлениях. В частности, по сети автозаправок, фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также относительно деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено подозрение о содействии в оккупации Крыма.

"Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения", – добавила Венедиктова.

Напомним:

2 февраля 2020 года президент Зеленский своим указом в соответствии с решением СНБО, принятым несколькими часами ранее, ввел санкции в отношении соратника Медведчука Тараса Козака и ряда его компаний.

19 февраля, согласно решению СНБО, под санкции попали еще 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых – гражданская жена Козака, а также сам лидер ОПЗЖ Медведчук и его жена Оксана Марченко. Основание – то же: финансирование терроризма. Активы супругов были заблокированы.

Помимо этого, государство через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым ранее завладели лица, связанные Медведчуком.

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать нефтепродуктопровод.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 марта Служба безопасности Украины и представители Офиса генерального прокурора 25 марта пришли с обысками в офис общественной организации "Украинский выбор". Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что сотрудники СБУ и ОГП проводили следственные действия в помещении его политической силы.