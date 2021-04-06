Венедиктова рассказала, что будет с делами, где фигурирует Медведчук

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Венедиктова рассказала, что будет с делами, где фигурирует Медведчук

Уголовные производства, в которых фигурирует фамилия народного депутата от ОПЗЖ и лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктора Медведчука, будут доведены до логического завершения.

А при наличии оснований по ним подготовят и соответствующие подозрения. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", – сказала она.

По словам главы Офиса генпрокурора, следствие активно работает в различных направлениях. В частности, по сети автозаправок, фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля и по уклонению от уплаты налогов. Также относительно деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено подозрение о содействии в оккупации Крыма.

"Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения", – добавила Венедиктова.

Напомним:

  • Помимо этого, государство через суд вернуло под свой контроль часть нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", которым ранее завладели лица, связанные Медведчуком.

  • Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении эксперту, который помог незаконно приватизировать нефтепродуктопровод.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 марта Служба безопасности Украины и представители Офиса генерального прокурора 25 марта пришли с обысками в офис общественной организации "Украинский выбор". Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что сотрудники СБУ и ОГП проводили следственные действия в помещении его политической силы.

  • Позже трем участникам организации "Украинский выбор" сообщили о подозрениях за содействие в оккупации Крыма, включая участие ОО в проведении незаконного "референдума" в Крыму.

  • 30 марта сотрудники СБУ провели еще 20 обысков у руководства и представителей ОО "Украинский выбор" Медведчука.

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