Венедиктова после намека Зеленского об увольнении собрала совещание по посадкам топ-коррупционеров

Юрий Сергиенко Расследования 00:27, 27.10.2020 Обновлено: 00:51, 27.10.2020

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 26 октября собрала совещание с руководством антикоррупционных органов. Это произошло через неделю после заявления президента Владимира Зеленского о ее возможном увольнении.

На нем она заявила о необходимости привлечения к ответственности топ-коррупционеров, "как того требует общество", сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

В совещании приняли участие директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, а также исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Венедиктова собрала совещание с руководством антикоррупционных органов.
Офис генпрокурора

"Всем правоохранителям была поставлена неудовлетворительная оценка по борьбе с коррупцией. Основной локомотивной силой в противодействии таким правонарушениям должны быть специально созданные органы – НАБУ и САП. Хорошо, что у нас есть первые приговоры, однако в некоторых актуальных процессах по два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении, а следствие до сих пор продолжается. Так, в настоящее время во многих громких делах, где фигурантами являются чиновники, продолжается ознакомление с материалами. Обсудили с руководством антикоррупционных органов производства, которые должны быть до конца года направлены в суд. Впрочем, пока по результативности у них не тот уровень активности, который ожидает общественность", – сказала Венедиктова.

По ее словам, у НАБУ и САП недостаточный уровень возмещения установленных в уголовных процессах убытков.

В свою очередь Артем Ситник подчеркнул, что работа органов активизировалась в этом году, когда заработал Высший антикоррупционный суд. По его словам, уже есть 10 приговоров с реальными сроками, которые в частности касаются судей, сотрудников прокуратуры и СБУ.

Сытник высказал свое мнение о работе НАБУ.
Офис генпрокурора

Также Венедиктова заявила о недостатках в работе ГБР и дала два месяца на их устранение.

По ее словам, речь идет о низком количестве переданных в суд производств, недостаточном уровне возмещения убытков и отсутствии системного раскрытия преступных вертикалей.

"Нужно блокировать коррупционные вертикали снизу вверх. Это системные боли и болезни государства. Надо работать и давать реализации. Каждый день вы получаете зарплату не ради процесса, а ради результата. Также должно быть реальное возмещение установленных убытков. Вы тот орган, который должен системно и методично заниматься всем этим", – сказала генпрокурор.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что если генеральный прокурор Ирина Венедиктова не покажет серьезные результаты борьбы с коррупцией, он готов предложить другую кандидатуру на этот пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент уже предупреждал, что может уволить Венедиктову.

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