Венедиктова подписала пять подозрений нардепам

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам по делу Виктора Медведчука.

Об этом 22 апреля она сообщила в эфире передачи "Право на владу" на "1+1". Генпрокурор подчеркнула, что институт снятия неприкосновенности работает.

"У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные – мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной – подозрение народному депутату Киве. Затем был народный депутат Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", – заявила Венедиктова.

Она добавила, что считает уголовное производство против депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука "перспективным".

"Следствие продолжается – и оно так же слажено и системно. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу. Но эта работа ведется. Кропотливая работа, потому что все не так просто. Даже правильное документирование и процессуальное оформление всего того, что потом будет представлено в суде, всего того, с чем будет знакомиться сторона защиты, должно быть безупречно. Потому что будут работать на этих людей лучшие адвокатские компании – и мы с вами это прекрасно понимаем", – пояснила генпрокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Среди них и Юрий Зонтов – брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.