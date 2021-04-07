Венедиктова подписала подозрение брату Вовка, пойманному на взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки. Среди них и Юрий Зонтов – брат председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом глава ОГП сообщила на своей странице в Facebook. Инцидент она назвала "новым резонансным событием".

"Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако, по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь – прямая дорога на скамью подсудимых", – отметила прокурор.

Как известно, 5 апреля детективы и прокуроры задержали в порядке ст. 208 УПК Украины "на горячем" двух адвокатов при получении взятки с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК.

"За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно", – подчеркнула Венедиктова.

Она напомнила, что у одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств. В частности:

80000 долларов США (часть неправомерной выгоды);

3 миллиона 700 тысяч долларов США;

84 тысячи евро;

20 тысяч фунтов стерлингов;

23 тысяч гривен.

"Комментариев нету. Они не нужны. Всем добра", – подытожила прокурор.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова при попытке получить взятку. Член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко отметил, что по предварительной версии, деньги предназначались брату адвоката – Павлу Вовку.