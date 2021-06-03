Венедиктова: пленки разговоров Медведчука с окружением Путина есть в уголовных производствах

Записи разговоров якобы народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука с окружением президента РФ Владимира Путина есть в уголовных производствах против политика. Речь идет о пленках, которые опубликованы журналистами Bihus.Info.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила в эфире программы "Право на власть" в четверг, 3 июня. По ее словам, в записях речь идет о трех эпизодах, которые расследуются правоохранительными органами.

"Что касается пленок из расследования Bihus.Info, есть ли они в уголовных производствах? Да, конечно они есть в уголовных процессах. Мы сейчас то, что слышим в расследованиях Bihus.Info, там три эпизода", – сказала генпрокурор.

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Она подчеркнула: расследование этих эпизодов началось еще до публикации их журналистами.

"По первому эпизоду вы уже видите человека в браслете, то есть мы отреагировали. Второй эпизод – это труба. Год назад мы сидели и планировали, как мы будем двигаться по трубе, это большая системная работа. Вы пленки сейчас услышали, а работать мы начали год назад. Третий – это уголь, там тоже есть производства с апреля 2021 года. Будет ли результат? Надеюсь, что будет", – добавила она.

Напомним: журналисты Bihus.Info опубликовали расследование с десятками аудиозаписей, которые якобы охватывают период с 2014 по 2018 годы. На них вероятно Медведчук ведет переговоры с политическим окружением российского президента Владимира Путина, а также террористами временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Переговоры, в частности, касались боевых действий на Донбассе.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения ему и Козаку касаются государственной измены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).

Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.