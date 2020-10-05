Венедиктова не доплачивает за госдачу не менее 152 тыс. гривен в месяц – "Схемы"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе отдыха "Пуща-Водица" по цене в три раза меньшей официальной расчетной стоимости.

Об этом сообщило Радио Свобода. Журналисты программы "Схемы" получили новые расчеты 2020 года.

Когда расследователи сообщили, что генпрокурор платит вдвое меньшую цену за аренду государственной резиденции, они ссылались на расчеты от 2015 года, установленные Государственным управлением делами.

Позже в ответ на запрос в ГУД предоставили расчеты за пользование помещениями комплекса отдыха "Пуща-Водица" по состоянию на 2020 год, утвержденные тогда еще руководителем этого управления Сергеем Борзовым.

Согласно документу, стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе составляет почти 320 гривен в месяц. Государственная резиденция, где поселилась Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но и имеет статус государственной резиденции. Как установили "Схемы", квадратный метр аренды, судя по заключенному контракту, обходится Венедиктовой почти в 95 гривен в месяц.

Исходя из новых расчетов, подчеркнули журналисты, генпрокурор должна была платить более чем в три раза больше за аренду государственной резиденции. То есть она не доплачивает не менее 152 000 гривен в месяц, если сравнивать с ценами на аренду помещений первого класса в комплексе "Пуща-Водица".

Расчетная стоимость за пользование помещениями в "Пуща-Водице" в 2020 году. Радио Свобода

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