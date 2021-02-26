Венедиктова ответила, будут ли новые подозрения по делу ПриватБанка
В Офисе генерального прокурора Украины на данном этапе не готовят никаких других подозрений по делу ПриватБанка.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свободы слова Савика Шутсера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Она сказала, что предъявление подозрения и назначение экспертизы бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Владимиру Яценко было связано с определенным риском.
"Когда я брала на себя ответственность о назначении экспертизы, я брала на себя ответственность, что дело, может быть, и закроют", – заявила генпрокурор. Однако результаты экспертизы, как сказала она, "подтвердили ход расследования".
Венедиктова подчеркнула, что подписала подозрение потому, что на то "были основания".
Отвечая на вопрос о том, действительно ли готовятся документы на экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского, Венедиктова сказала, что она прокурор, а не политик или журналист.
"Я не хочу сейчас играть словами. Я сделаю то, для чего будет достаточно доказательной базы и сегодня вопрос фамилий – не вопрос функционала уголовной юстиции... Будут основания, будут собраны достаточные доказательства – мы это сделаем. На сегодняшний день говорить о том, что кого-то надо откуда-то экстрадировать – для этого должны быть основания", – подчеркнула Венедиктова.
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом задержали фигуранта дела о ПриватБанке Владимира Яценко. Он был первым заместителем председателя правления финучреждения в 2016 году.
Кроме того, о подозрении сообщили бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету.
Также – экс-руководительнице одного из подразделений, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании, Елене Бичихиной.