Венедиктова ответила, будут ли новые подозрения по делу ПриватБанка

В Офисе генерального прокурора Украины на данном этапе не готовят никаких других подозрений по делу ПриватБанка.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире "Свободы слова Савика Шутсера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 февраля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она сказала, что предъявление подозрения и назначение экспертизы бывшему первому замглавы правления ПриватБанка Владимиру Яценко было связано с определенным риском.

"Когда я брала на себя ответственность о назначении экспертизы, я брала на себя ответственность, что дело, может быть, и закроют", – заявила генпрокурор. Однако результаты экспертизы, как сказала она, "подтвердили ход расследования".

Венедиктова подчеркнула, что подписала подозрение потому, что на то "были основания".

Отвечая на вопрос о том, действительно ли готовятся документы на экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского, Венедиктова сказала, что она прокурор, а не политик или журналист.

"Я не хочу сейчас играть словами. Я сделаю то, для чего будет достаточно доказательной базы и сегодня вопрос фамилий – не вопрос функционала уголовной юстиции... Будут основания, будут собраны достаточные доказательства – мы это сделаем. На сегодняшний день говорить о том, что кого-то надо откуда-то экстрадировать – для этого должны быть основания", – подчеркнула Венедиктова.

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