Генпрокурор назвала основание для прослушивания Медведчука

Прослушивание нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука было законным. Это легализированная процедура.

Такое заявление глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 14 мая. По ее словам, речь идет о контрразведывательных мерах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она легализована, санкционирована. Это были контрразведывательные меры. Есть судебная практика, она доказана Верховным судом. Мы можем использовать (прослушивание)… мы использовали", – сказала генпрокурор.

Отметим, что на брифинге 11 мая Венедиктова пояснила, что идентичность голосов в обнародованных записях подтверждены выводами экспертиз.

Ранее было обнародовано аудио разговора якобы Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником из правительства РФ, на котором они обсуждали переоформление предприятия для захвата собственности в оккупированном Крыму.

Позднее были обнародованы новые записи переговоров.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.

Также 11 мая в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве провели обыски.

Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).