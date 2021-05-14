Генпрокурор назвала основание для прослушивания Медведчука

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Генпрокурор назвала основание для прослушивания Медведчука

Прослушивание нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука было законным. Это легализированная процедура.

Такое заявление глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 14 мая. По ее словам, речь идет о контрразведывательных мерах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она легализована, санкционирована. Это были контрразведывательные меры. Есть судебная практика, она доказана Верховным судом. Мы можем использовать (прослушивание)… мы использовали", – сказала генпрокурор.

Отметим, что на брифинге 11 мая Венедиктова пояснила, что идентичность голосов в обнародованных записях подтверждены выводами экспертиз.

Ранее было обнародовано аудио разговора якобы Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником из правительства РФ, на котором они обсуждали переоформление предприятия для захвата собственности в оккупированном Крыму.

Позднее были обнародованы новые записи переговоров.

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