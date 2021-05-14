Генпрокурор назвала основание для прослушивания Медведчука
Прослушивание нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука было законным. Это легализированная процедура.
Такое заявление глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сделала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 14 мая. По ее словам, речь идет о контрразведывательных мерах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Она легализована, санкционирована. Это были контрразведывательные меры. Есть судебная практика, она доказана Верховным судом. Мы можем использовать (прослушивание)… мы использовали", – сказала генпрокурор.
Отметим, что на брифинге 11 мая Венедиктова пояснила, что идентичность голосов в обнародованных записях подтверждены выводами экспертиз.
Ранее было обнародовано аудио разговора якобы Медведчука с неназванным высокопоставленным чиновником из правительства РФ, на котором они обсуждали переоформление предприятия для захвата собственности в оккупированном Крыму.
Позднее были обнародованы новые записи переговоров.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.
Также 11 мая в доме Медведчука на улице Монтажников в Киеве провели обыски.
Подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).
13 мая суд избрал меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста.
Также стало известно, что еще один фигурант дела Тарас Козак находится якобы на лечении в Беларуси.