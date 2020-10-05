Венедиктова может переехать на другую госдачу – СМИ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова может переехать из госдачи в Пуще-Водице в комплекс в Конча-Заспе, который находится около резиденции президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расследовании программы Bihus.Info. По данным собственных источников журналистов, речь идет о доме №79 и огражденном забором земельном участке на несколько соток.

Здание, по документам, которые журналисты получили от администрации Конча-Заспы, относится ко II классу комфорта, где стоимость аренды квадратного метра в год составляет 2350 гривен 46 копеек. Площадь дома, который передают Венедиктовой – 129,2 кв. м.

Венедиктова может переехать на госдачу в Конча-Заспе. bihus.info

Журналисты посчитали, что аренда этого дома семье генпрокурора будет стоить 303 тысячи гривен в год, или чуть более 25 тысяч гривен в месяц.

"Сейчас за такую цену в столице предлагают двухкомнатные квартиры в центре. Тогда как на территории ДУСовской Конча-Заспы речь идет о целом отдельном доме на территории закрытого от посторонних комплекса фактически посреди леса, круглосуточную бесплатную государственную охрану и собственный пляж", – сказано в материале.

Аренда будет стоить 25 тыс. гривен в месяц bihus.info

Журналисты напомнили, что на территории Конча-Заспы в несколько метрах от дома №79 находится резиденция Владимира Зеленского – президент переехал туда летом, а ремонт его имения делали за бюджетные деньги.

Рядом находится дом Зеленского. bihus.info

Напомним, ранее стало известно, что президентскую резиденцию на территории Пущи-Водицы Венедиктова арендовала вдвое дешевле от полной стоимости (675 кв. м в месяц ее семье стоили 63 тыс. гривен – если брать за основу официально утвержденный расчет ГУД, аренда государственной резиденции должна стоить 115 тыс. грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября Венедиктова признала, что проживает в государственной резиденции, и заявила о намерении вскоре ее покинуть.

Ранее стало известно, что заселиться в резиденцию генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина.