Венедиктова: допрос главы НАБУ Сытника отменяется

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского отменяется.

Об этом глава Офиса генерального прокурора сообщила в Facebook, отметив, что вчера, 12 февраля, вернулась из Брюсселя (Бельгия).

"Допрос Сытника и Калужинского отменяется... Думала, что у меня график был насыщенный. Сегодня (13 февраля – Ред.) хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки и каких договоренностей мне удалось достичь", – сообщила она.

Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что ОГП вызвал на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать у Бюро дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Бутусов опубликовал фотографии повестки Сытнику, подписанной замгенпрокурора Алексеем Симоненко. По мнению Бутусова, вызов на допрос являлся попыткой забрать дело Татарова у НАБУ, объявив о конфликте интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Олег Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Крупнейшая строительная госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Сотрудник ОП якобы передавал взятку от Микитася для замглавы экспертного центра МВД – Константина Дубоноса. Такие показания дал сам экс-глава "Укрбуда".