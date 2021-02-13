Венедиктова: допрос главы НАБУ Сытника отменяется
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского отменяется.
Об этом глава Офиса генерального прокурора сообщила в Facebook, отметив, что вчера, 12 февраля, вернулась из Брюсселя (Бельгия).
"Допрос Сытника и Калужинского отменяется... Думала, что у меня график был насыщенный. Сегодня (13 февраля – Ред.) хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки и каких договоренностей мне удалось достичь", – сообщила она.
Отметим, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что ОГП вызвал на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать у Бюро дело против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Бутусов опубликовал фотографии повестки Сытнику, подписанной замгенпрокурора Алексеем Симоненко. По мнению Бутусова, вызов на допрос являлся попыткой забрать дело Татарова у НАБУ, объявив о конфликте интересов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олег Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася. Крупнейшая строительная госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Сотрудник ОП якобы передавал взятку от Микитася для замглавы экспертного центра МВД – Константина Дубоноса. Такие показания дал сам экс-глава "Укрбуда".
Татаров отрицает все обвинения. Он говорит, что непричастен к коррупционным схемам.
13 января Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ о передаче производства в отношении Татарова из Службы безопасности в бюро.
В НАБУ заявили, что у них пытаются увести расследование против Татарова.