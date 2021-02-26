Венедиктова: делом Гандзюк я могу гордиться

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что гордится расследованием убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом она сказала 26 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Генпрокурор уточнила, что при ней под стражей оказались обвиняемые в организации преступления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Венедиктова напомнила, что после завершения расследования активисты заявляли о сливе дела и требовали импичмента президента Владимира Зеленского.

"Были приходы к дому Зеленского с требованием импичмента за слив дела Гандзюк. Почему слив дела? Потому что мы закончили следствие. Сейчас делом Екатерины Гандзюк я могу гордиться, потому что при прошлых генеральных прокурорах организаторы не находились за решеткой и не ожидали приговора суда", – пояснила генпрокурор.

Напомним, что 27 апреля 2020 года под Офисом президента Украины, а также под домом генпрокурора Ирины Венедиктовой устроили массовые протесты. Это произошло после того, как Офис генпрокурора объявил о завершении досудебного расследования дела об убийстве Гандзюк.

Конечным заказчиком преступления признали действующего председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, а организатором убийства – представителя банды "москалей" Алексея Левина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля 2018 года в Херсоне Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Она несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.