Венедиктов – о прекращении войны на Донбассе: нужен неожиданный ход

Рассчитывать, что Россия вернет оккупированный Донбасс на условиях Украины, не стоит.

Такое мнение в интервью изданию "Гордон" высказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он привел в пример конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе и заявил, что ситуации на востоке Украины также нужен неожиданный ход (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Российский журналист отметил, что резидент РФ Владимир Путин опирается на Минские соглашения и последовательность пунктов в них. Изменить их можно по общему согласию, однако нынешняя команда главы РФ на это не пойдет.

Венедиктов считает, что Минские соглашения в нынешнем варианте – это "принципиальная позиция" России.

"Там та последовательность, на которой настаивает Кремль, – для Кремля остается.

Можно смеяться над этим, можно не доверять Путину, но Путин говорит: "Как хотите. Безопасность русскоязычного населения Донбасса должна быть зафиксирована вот в такой последовательности. Сначала вот это, вот это, вот это, а потом границы. А то они возьмут границу – и будет резня. Приедет, там, "Правый сектор", "Левый сектор" – не важно – и начнет резню. Все, будет Одесса..." – говорил он", – передал позицию российского президента Венедиктов.

Журналист добавил, что "никакие американцы" не смогут подвигнуть нынешнюю команду Кремля изменить последовательность пунктов в документе.

Венедиктов указал на действующий на востоке Украины режим прекращения огня.

"Если сравнивать с Карабахом, прости господи, то все-таки на линии соприкосновения стреляют меньше, убивают меньше, гибнут меньше... Я понимаю, что разница между пятью и двумя каждый день небольшая: три человека. Но в два раза [меньше]. Мы же видим статистику. И вы видите статистику", – сказал он.

Россиянин назвал ситуацию "тупиковой". "Но поскольку у российской власти есть интерес к снятию секторальных санкций, здесь нужно искать ход, который могут придумать только Путин с [Владимиром] Зеленским", – заявил журналист.

Он добавил, что решение конфликта в Карабахе с помощью российских миротворцев было неожиданным, "никто не ожидал этого хода".

"Никто не ожидал, что там вдруг в один день окажутся русские миротворцы с согласия Армении и Азербайджана. И те и другие недовольны, чтобы вы понимали, этим итогом. Поэтому это был неожиданный ход", – уверен главред "Эхо Москвы".

Венедиктов подчеркнул, что это был ход именно Путина, который решил вести переговоры напрямую с президентами Азербайджана, Армении и Турции, когда главы МИДов не могли прийти к соглашению.

"Путин потянул на себя и сказал: "Хорошо. Давайте я напрямую. Пашинян, Эрдоган, Алиев". И вот так решили. То есть неожиданный ход", – сказал журналист.

Напомним, в интервью Венедиктов также заявил, что одним из кандидатов в преемники Путина по-прежнему является бывший глава государства, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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