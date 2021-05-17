Влетел в четверых детей, был очень пьян: новые подробности смертельного ДТП на Луганщине

На Луганщине в селе Мостки произошла ужасная авария. Пьяный водитель Renault на скорости влетел в группу подростков, которые возвращались домой по обочине дороги. В результате 14-летний Тимофей Б. погиб на месте, а трое его друзей попали в больницу с тяжелыми травмами.

33-летний житель Северодонецка Руслан Б. после того, как сбил детей, уехал с места аварии. Правда, потом сам вернулся. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Трагедия произошла вечером 14 мая в селе Мостки Сватовской ОТО Луганской области. Четверо школьников в возрасте 13-15 лет – брат и сестра Ростислав и Настя Л., Алина Ч. и Тимофей Б. – возвращались домой с прогулки. Ребята шли по обочине дороги, когда в них на скорости въехал Renault Megane, за рулем которого сидел пьяный водитель Руслан Б.

По словам старосты села Романа Абламиева, водитель живет в Северодонецке, однако родом из соседнего села Круглое, там живет его мама. Якобы он ехал к ней.

Местные жители рассказывают, что этот водитель одолжил автомобиль у знакомых, чтобы съездить к родителям в Круглое.

"К нам в Мостки он приехал, чтобы посидеть в кафе. Там он затеял ссору с местными ребятами. Те попросили его покинуть кафе. Хорошо выпивший, на эмоциях, что его выгнали из заведения, мужчина несся по улице, где как раз шли дети. Он сбил их и даже не остановился, помчался дальше. Но поскольку автомобиль после аварии был сильно поврежден, далеко уехать он не мог. Он развернулся и поехал на место ДТП. Рассказывают, что водитель говорил, что не видел детей, поэтому не тормозил, по инерции поехал дальше", – делится с OBOZREVATEL местная жительница.

Как рассказала OBOZREVATEL глава Сватовской ОТГ Вита Слипец, в крови водителя полиция обнаружила 1,33 промилле алкоголя.

"На месте были свидетели. Тимофей умер на месте буквально на руках у одного из очевидцев. Одна девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы. Она уже пришла в себя, врачи решили не проводить операцию, будут лечить медикаментозно. Еще двое детей получили рваные раны и переломы ребер, конечностей, лица. Мальчик потерял много крови, пока он в реанимации, но будет переведен в травматологию. Девочка уже туда переведена. Они оба в шоке, пока медики выводят их из этого состояния", – говорит она.

Детей пришлось перевозить в Лисичанск в областную детскую больницу при помощи санавиации.

В воскресенье, 16 мая, в селе Мостки похоронили погибшего Тимофея. В гимназии, где учился мальчик, без слез о нем говорить не могут.

"Он был нашим солнышком! Школа у нас небольшая, и когда он приходил на занятия, мы все об этом знали – он всегда пел песни в коридоре. Тимофей был очень артистичным, участвовал в театральном кружке. Увлекался футболом, как раз должен был ехать с командой на соревнования", – рассказывает OBOZREVATEL директор гимназии Наталья Дружкина.

Многие в комментариях в соцсетях говорят о Тимофее как об очень отзывчивом и хорошем мальчике. Называют его отличным другом.

Мама Тимофея Ольга очень тяжело переживает потерю. "Я воспитывала его и младшего сына одна. Я никогда не переживала за него, потому что была за Тимофеем, как за каменной стеной. Я знала, когда я вернусь с работы, то в доме будет натоплено, он всегда присмотрит за младшим братом. У меня просто землю выбили из-под ног", – говорит OBOZREVATEL Ольга.

Также она добавляет, что сейчас в суде избирают меру пресечения водителю. "Мне позвонили из суда и сказали, что полицейские за все эти дни даже не собрали доказательств вины... Я сына хоронила, а чем они занимались?" – говорит Ольга.

В пресс-службе полиции Луганской области OBOZREVATEL сообщили, что виновник смертельного ДТП был задержан, и в понедельник, 17 мая, ему должны избрать меру пресечения. Также там подтвердили, что водитель был пьян. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286-1 (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения).