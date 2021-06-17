Вблизи Новотошковского воин ВСУ получил пулевое ранение
На Донбассе 17 июня пулевое ранение получил украинский военнослужащий. Это произошло во время обстрелов со стороны вооруженных формирований России.
Как сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook, прицельный огонь враг вел по позициям Вооруженных сил Украины вблизи Новотошковского. Бойца ранили около 18:30.
Пострадавшего после предоставления первой медицинской помощи доставили в лечебное учреждение. Его состояние оценивается как средней тяжести.
На место сразу выехали должностные лица воинской части и оперативная группа Военной службы правопорядка.
Напомним, что днем ранее был ранен еще один защитник Украины. Российские наемники обстреляли тогда позиции ВСУ в районе Луганского.
Тогда обошлось без серьезных последствий и состояние бойца было удовлетворительным.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня террористы девять раз открывали огонь по украинским военнослужащим. В частности, они применяли 82-мм и 120-мм минометы, БМП-1, гранатометы разных систем, а также стрелковое оружие. Наши воины открывали ответный огонь.