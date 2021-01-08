СБУ открыло дело из-за контрабандных вакцин от COVID-19 для топ-политиков

По факту вероятного нелегального ввоза в Украину вакцины от COVID-19 начато уголовное производство.

Расследование проводится Службой безопасности Украины. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 8 января, в комментарии "Українським Новинам".

Уточняется, что следователи открыли дело 6 января. Речь идет о ч. 3 ст. 321 УК – незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств.

Согласно закону, преступление по этой статье наказывается тюремным сроком от трех до пяти лет.

Напомним, в конце 2020 года в нескольких странах прогремели скандалы с вакцинацией звезд и политиков от коронавируса вне очереди.

О нелегальной вакцинации контрабандным препаратом, ввезенным с Израиля, заговорили и в Украине. Информацию о вероятном нарушении обнародовал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Он заявил, что некоторые нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине. Два укола якобы обошлись им в 2,5-3 тысячи евро.

Предварительно, прививки делали на базе киевской клиники Mediland. Ее сотрудница подтвердила, что в учреждении проводили подпольную вакцинацию для вип-клиентов.

Бродский также опубликовал фотографию вакцины, которая попала на территорию Украины. По его информации, препарат завезли в страну 29 или 30 декабря чартерным бортом из Израиля.

Наше издание в партнерстве с израильским агентством по борьбе с международным финансированием терроризма и коррупции I-AML начало расследование преступной схемы вакцинирования "избранных" в Украине.

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