ВАКС закрыл дело в отношении помощника Грымчака в связи с его смертью

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство, начатое в отношении помощника экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко.

Как пояснили в пресс-службе ВАКС, дело закрыли на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи со смертью обвиняемого. Решение было принято 30 марта.

В ведомстве уточнили, что полный текст постановления будет объявлен 5 апреля 2021 года.

Отметим, что Овдиенко обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 (мошенничество и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По версии стороны обвинения, бывший замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ Украины и его помощник требовали более $1 миллиона за влияние на судей Верховного суда, должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 августа 2019 года представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.

Вместе с ним был задержан его помощник – Игорь Овдиенко, брат его жены Юлии.

Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.

В ГПУ заявляли, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.

Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.