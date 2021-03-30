ВАКС закрыл дело в отношении помощника Грымчака в связи с его смертью

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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ВАКС закрыл дело в отношении помощника Грымчака в связи с его смертью

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство, начатое в отношении помощника экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака – Игоря Овдиенко.

Как пояснили в пресс-службе ВАКС, дело закрыли на основании п. 5 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи со смертью обвиняемого. Решение было принято 30 марта.

В ведомстве уточнили, что полный текст постановления будет объявлен 5 апреля 2021 года.

Отметим, что Овдиенко обвиняли в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 369 (мошенничество и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

По версии стороны обвинения, бывший замминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ Украины и его помощник требовали более $1 миллиона за влияние на судей Верховного суда, должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской городской государственной администрации.

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УкраинаБорьба с коррупцией в УкраинеВысший антикоррупционный судЮрий Грымчак