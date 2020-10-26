ВАКС отказался избрать Януковичу меру пресечения по делу "Межигорья"

Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября отказался заочно избрать меру пресечения беглому президенту Виктору Януковичу по делу о завладении комплексом зданий резиденции "Межигорье".

Такое решение было принято в ответ на ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры из-за нарушения условий досудебного расследования, сообщается на странице ВАКС в Facebook. Прокурор ходатайствовал об аресте Януковича в случае его задержания.

"Сегодня, 26 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда отказал в удовлетворении ходатайства прокурору САП об избрании меры пресечения четвертому президенту Украины, который скрывается от следствия с 2014-го года. Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.5 ст.368 УК Украины", – подчеркнули в суде.

Отмечается, что причиной отказа стало нарушение правил объявления подозреваемого в международный розыск.

"Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство", – пояснили в ВАКС.

Полный текст постановления будет составлен и обнародован 30 октября в 16:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену.