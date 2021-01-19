ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказалась заочно арестовать беглого бывшего украинского президента Виктора Януковича.

Соответствующее решение коллегия судей приняла на заседании 19 января, передает "Слово и дело". Дело касается присвоения "Межигорья", подозрение по которому политику объявили Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Апелляционную жалобу прокурора САП – оставить без удовлетворения, а постановление следственного судьи (об отказе в заочном аресте) – без изменений", – цитирует издание слова председательствующего судьи.

Напомним, что 26 октября 2020 года ВАКС отказался заочно избрать меру пресечения Януковичу в деле о завладении комплексом зданий резиденции "Межигорье".

Следственный судья заявил, что экс-президент получил статус только подозреваемого. Еще в суде апеллировали к тому, что, хотя Янукович и объявлен в международный розыск, детектив САП не внес эти данные в Единый реестр досудебных расследований. Поэтому в заочном аресте и было отказано.

Добавим: ранее Киевский апелляционный суд отменил решение тоже о заочном аресте Виктора Януковича, но в деле по разгону Майдана 18-20 февраля 2014 года. В суде объяснили это якобы "нарушениями в постановлении Печерского райсуда Киева".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывший украинский премьер Николай Азаров рассказал о подробностях побега экс-президента Виктора Януковича из Украины в 2014 году.