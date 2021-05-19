ВАКС обязал вернуть экс-министру Богатыревой золотой слиток и наличные

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск адвоката бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Он обязал прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вернуть ей часть изъятого имущества.

Такое решение принял следственный судья Сергей Мойсак, передает 19 мая "Слово и дело". Уточняется, что среди прочего речь идет о наличных и золоте.

"Жалобу адвоката Беляева Дмитрия Петровича, действующего в интересах (Раисы Богатыревой. – Ред.), на бездействие прокурора САП – удовлетворить частично. Обязать уполномоченного прокурора вернуть имущество, которое было временно изъято 4 ноября 2014 года во время проведения обыска в домовладении последней", – сказано в решении.

Таким образом суд отменил арест денежных средств на счетах "Укрэксимбанка" и валюты на счетах в "Правэкс-банке". Кроме того, ВАКС снял арест с недвижимости по шести адресам, в том числе из нежилых помещений и апартаментов.

Ранее был отменен арест 30 850 гривен, 1650 евро и 1500 долларов, а также золотого значка Партии регионов; золотого слитка весом 2,5 грамма; двух золотых сережек и камней цитрин. Издание уточняет, что о возвращении последнего имущества просил защитник бывшего министра.

Подробный список имущества, с которого суд снял арест в июле 2020 года, – можно увидеть здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда до этого отменила меру пресечения Раисе Богатыревой.

Она была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Богатыреву уволили 23 февраля 2014 года постановлением Верховной Рады.