ВАКС обязал Венедиктову пересмотреть подследственность дела Татарова
Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство Национального антикоррупционного бюро о передаче производства в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова из Службы безопасности в бюро.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. ВАКС принял соответствующее решение 13 января.
В нем отмечено, что одним из фактов, который исследуется в рамках этого производства, является дача взятки народным депутатом Украины должностному лицу. Поэтому оно может расследоваться только детективами НАБУ.
"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избежанию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", – сказано в сообщении.
В НАБУ также уточнили, что закон прямо запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные бюро, в другие органы досудебного расследования.
В сообщении сказано, что директор НАБУ Артем Сытник по согласованию с и.о. руководителя САП Максимом Грищуком обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства.
Также он направил в Офис генпрокурора постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам бюро.
В НАБУ подчеркнули, что генпрокурор эти решения не выполняет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олег Татаров подозревается в фальсификации экспертизы по делу руководителя "Укрбуда" Максима Микитася.
Крупнейшая строительная госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Сотрудник ОП якобы передавал взятку от Микитася для замглавы экспертного центра МВД – Константина Дубоноса. Такие показания дал сам экс-глава "Укрбуда".
Татаров отрицает все обвинения. Он говорит, что непричастен к коррупционным схемам.