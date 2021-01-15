ВАКС обязал Венедиктову пересмотреть подследственность дела Татарова

Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство Национального антикоррупционного бюро о передаче производства в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова из Службы безопасности в бюро.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. ВАКС принял соответствующее решение 13 января.

В нем отмечено, что одним из фактов, который исследуется в рамках этого производства, является дача взятки народным депутатом Украины должностному лицу. Поэтому оно может расследоваться только детективами НАБУ.

"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избежанию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", – сказано в сообщении.

В НАБУ также уточнили, что закон прямо запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные бюро, в другие органы досудебного расследования.

В сообщении сказано, что директор НАБУ Артем Сытник по согласованию с и.о. руководителя САП Максимом Грищуком обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства.

Также он направил в Офис генпрокурора постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам бюро.

В НАБУ подчеркнули, что генпрокурор эти решения не выполняет.

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