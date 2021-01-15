ВАКС обязал Венедиктову пересмотреть подследственность дела Татарова

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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ВАКС рассмотрел ходатайство НАБУ по делу Татарова

Высший антикоррупционный суд обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство Национального антикоррупционного бюро о передаче производства в отношении замглавы Офиса президента Олега Татарова из Службы безопасности в бюро.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. ВАКС принял соответствующее решение 13 января.

В нем отмечено, что одним из фактов, который исследуется в рамках этого производства, является дача взятки народным депутатом Украины должностному лицу. Поэтому оно может расследоваться только детективами НАБУ.

"Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избежанию ответственности за совершенное преступление виновными, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", – сказано в сообщении.

В НАБУ также уточнили, что закон прямо запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные бюро, в другие органы досудебного расследования.

В сообщении сказано, что директор НАБУ Артем Сытник по согласованию с и.о. руководителя САП Максимом Грищуком обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства.

Также он направил в Офис генпрокурора постановление о необходимости поручения досудебного расследования по этому делу детективам бюро.

В НАБУ подчеркнули, что генпрокурор эти решения не выполняет.

НАБУ опубликовало решение ВАКС
Судья рассмотрел ходатайство НАБУ
Суд обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство НАБУ
НАБУ расследует дачу взятки нардепом должностному лицу
Производство может расследоваться только детективами НАБУ
Директор НАБУ обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании производства
Татарова подозревают в даче взятки

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